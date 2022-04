MotoGP | Allarme Rins: "Suzuki è uguale, gli altri migliorano"

Suzuki ha completato le qualifiche del Gran Premio d'Argentina, che si tiene questo fine settimana sul tracciato di Termas de Rio Hondo, al settimo e ottavo posto con Alex Rins e Joan Mir.

Le due azzurre di Hamamatsu hanno siglato un tempo molto simile tra loro. Rins e Mir sono staccati di 61 millesimi in favore del catalano originario di Barcellona. Ma a preoccupare i due iberici è il gap che hanno dal poleman, Aleix Espargaro, in sella all'Aprilia RS-GP.

Il passo gara non sembra essere il principale problema della Suzuki. Rins e Mir possono pensare di recuperare terreno nel corso della gara che scatterà questa sera, ma spesso nelle ultime stagioni - in questo avvio di 2022 anche - le GSX-RR hanno faticato non poco sul giro secco.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

A sottolineare questo aspetto sono stati entrambi i piloti Suzuki. Ma a porre l'accento principale su questo tema è stato Alex Rins.

"Abbiamo più ritmo dei piloti in testa, quindi ci proveremo. Sono molto fiducioso. La chiave saranno i primi due giri. Se ci posizioniamo bene, avremo opzioni per lottare per il podio",

"Il fatto che io e Joan siamo sempre così vicini significa che spingiamo le moto al limite. E siamo a sette decimi dal primo, quindi sta succedendo qualcosa e bisogna fare qualcosa. Dobbiamo vedere dove sono quei sette decimi"

.Rins, poi, è entrato maggiormente nello specifico. Le GSX-RR hanno fatto passi avanti rispetto al recente passato, ma dai test pre-stagionali la moto non ha fatto passi avanti, mentre sembra che gli avversari ne abbiano fatti eccome.

"Direi che il livello della moto è lo stesso della pre-stagione, ma ora sono apparsi piloti che non c'erano in inverno. Non credo che la moto sia scesa di livello, ma gli altri sono migliorati e noi siamo stati un po' stagnanti", ha concluso Rins.

"Il ritmo che abbiamo non è spettacolare, e questa posizione (ottava) non è la migliore per iniziare", ha detto Mir. Il campione del mondo 2020 ha avuto un problema con la sua prima moto al momento decisivo della seconda manche di qualificazione (Q2), una circostanza che lo ha costretto a uscire per il suo miglior giro con la seconda moto. "Ho avuto un problema elettrico con la prima moto, che non partiva, e penso che se avessi potuto usarla, avrei migliorato un po' di più", ha concluso Mir.