MotoGP | Alex Rins operato per sindrome compartimentale

Alex Rins si è operato questo venerdì per risolvere un episodio di sindrome compartimentale, molto comune tra i piloti, che consiste nella compressione dei nervi del braccio. L’ex pilota Suzuki aveva notato nella parte finale della stagione alcuni fastidi in questo senso e, dopo una visita medica, ha pres la decisione di intervenire. L’operazione è stata effettuata presso la Clinica Ruber a Madrid, dal team el Dottor Ignacio Roger de Ona, e permetterà al pilota catalano di arrivare in piena forma all’inizio della pre-stagione, un momento importante della sua carriera, dato che correrà con una Honda dopo sei anni in Suzuki.

Prima di affrontare l’operazione, Rins si è recato a Tavullia lo scorso fine settimana per disputare la “100 km dei Campioni”, la tradizionale gara che si svolge ogni anno al Ranch di Valentino Rossi. Lì ha corso formando una coppia con Jorge Martin e chiudendo in top 10.

Rins, che nel 2022 ha chiuso il suo periodo in Suzuki dopo che la Casa giapponese ha deciso di mettere fine alla sua avventura in MotoGP, correrà con la Honda del team LCR, ma avrà un trattamento ufficiale. Nella sua ultima stagione in cui ha difeso i colori della Casa di Hamamatsu, il catalano si era candidato come uno dei contendenti al titolo nel primo quarto di calendario, prima che la bomba Suzuki esplodesse su tutta la struttura e condizionasse il rendimento generale.

Alla fine, Rins ha concluso l’ano in settima posizione nella classifica generale, riuscendo a vincere due delle ultime tre gare disputate, a Phillip Island e Valencia. Questa non è stata una stagione facile per il pilota #42: oltre a non avere una certezza sul proprio futuro per più di metà anno, non ha potuto prendere parte al Gran Premio di Germania a causa dell’incidente avuto a Barcellona quando è stato travolto da Takaaki Nakagami, suo prossimo compro di squadra. Nella caduta aveva rimediato la frattura del polso sinistro, che ha condizionato la sua partecipazione al Sachsenring. Nonostante avesse fatto il possibile per correre, il sabato ha poi deciso di alzare bandiera bianca per recuperare in vista della gara successiva, ad Assen.

Anche il compagno di squadra di Rins in Suzuki, Joan Mir, ha avuto problemi fisici in questo senso alla fine della stagione. Come il catalano, anche il maiorchino si è infortunato al braccio, ma al momento non si parla di operazioni per il campione del mondo 2020.