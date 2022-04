MotoGP | Alex Marquez: "Non ho mai visto Marc così giù"

Nessuno sa meglio di Alex Marquez ciò che suo fratello Marc ha passato negli ultimi due anni dal suo infortunio a Jerez. Una montagna russa di alti e bassi delle sue condizioni fisiche, che ha visto un ulteriore capitolo due domeniche fa in Indonesia, quando ha subito un pesante incidente nel Warm-Up ed i suoi problemi di vista sdoppiata (diplopia) si sono ripresentati.

Alex ha detto di non aver mai visto Marc così male, prima di rassicurare tutti, dicendo che al momento però è di buon umore.

"I primi giorni, come è normale, era molto giù. Non l'ho mai visto così giù, ma per fortuna i miglioramenti ci sono. Ora si sente molto bene. Questa mattina, quando ho visto che stavano cambiando il programma, ho fatto una battuta. Gli ho detto 'hai ancora un giorno per rimetterti in forma e venire', giusto per tirarlo un po' su. È qualcosa che sente come un miglioramento e questa è una cosa davvero buona mentalmente", ha detto.

La verità è che la situazione di Marc Marquez si sta evolvendo a grande velocità e il Repsol Honda Team non sta nemmeno escludendo un ritorno il prossimo fine settimana ad Austin.

"Spero di rivederlo molto presto, perché è mio fratello e voglio vederlo in pista. Ma anche per i piloti Honda è molto bello averlo sempre in pista e spingere le moto al limite", ha detto il pilota di Cervera.

Marc Marquez sarà sostituito questo fine settimana in Argentina dal collaudatore Honda Stefan Bradl, ma per il momento la squadra non ha escluso che il catalano possa rientrare a sorpresa in Texas.

I problemi della Honda stanno aumentando e, dopo il KO di Marc, ora Takaaki Nakagami è risultato positivo al COVID, quindi non sarà a Termas ed è in serio dubbio per Austin, dove LCR dovrebbe cercare un sostituto, cosa che potrebbe diventare un problema per HRC se anche Marc non potrà fare il suo ritorno.