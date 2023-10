MotoGP | Alex Marquez: "Marc si è guadagnato il diritto di godersi la moto"

Marc Marquez lascerà la Honda a fine stagione per correre, nel 2024, su una Ducati per il team Gresini, lo stesso percorso che il fratello minore, Alex Marquez, ha fatto lo scorso anno.

La differenza è evidente: Marc ha trascorso 11 anni e ha vinto sei campionati. Alex tre stagioni, una sola nel team factory, il 2020, proprio quella che Marc ha perso completamente per infortunio. Nonostante fossero nella stessa squadra in quella stagione, non si sono mai incontrati, cosa che ora potranno fare nel box della squadra di Faenza.

Per Alex, naturalmente, l'annuncio non è stato una sorpresa. Anzi, probabilmente è stato il primo a saperlo.

"Ovviamente non sono rimasto sorpreso, lo sapevo da qualche giorno", ha ammesso Alex. "Ha preso una decisione molto difficile, lasciare una grande fabbrica come la Honda per cercare di essere di nuovo competitivo e godersi di nuovo la moto", ha proseguito.

"La gente non può immaginare quello che Marc ha passato dal 2020, è inimmaginabile. Penso che un'opportunità come questa gli farà bene".

Sicuramente, i due fratelli hanno parlato molto dell'argomento e l'opinione di Alex può essere stata uno dei fattori decisivi.

"Naturalmente, mi ha chiesto la mia opinione, come è normale che sia, e io gliel'ho data. Non come pilota Gresini-Ducati, ma come suo fratello e come pilota in generale. Ma ha preso la sua decisione, è personale al 100%. Io credo che sia quella giusta, ma sarà il tempo a dirlo".

La concorrenza all'interno del box sarà feroce secondo Alex. "Come compagno di squadra avrò un pilota veloce, dal quale potrò imparare molto e che potrà aiutarmi a migliorare il mio livello. E' vero che il primo rivale è sempre il tuo compagno di squadra, ma quando si tratta di tuo fratello è un po' diverso. Dovrò cercare di sfruttare il suo livello d di imparare".

Solo un anno fa, ha intrapreso lo stesso percorso che tra breve toccherà anche a Marc. "Il cambiamento è stato simile, ma diverso, perché era lì da 11 anni. Per Marc non si tratta solo di lasciare la Honda, ma di lasciare molte altre cose: questa è stata la cosa più difficile per lui, è stato un periodo complicato".

"Ma si è guadagnato la possibilità di godersi la moto. Come pilota che ha già cambiato, ho pensato la stessa cosa un anno fa. Non bisogna essere troppo intelligenti per capire come va una moto e come va l'altra".

Sono in molti a vedere Marc subito in grado di battagliare per il titolo in sella alla Ducati. "Se si adatta come quasi tutti gli altri alla Ducati, penso di sì, perché non c'è una gran differenza tra la moto 2023 e la 2024. E' stato sulla stessa moto per molti anni, ma vediamo come si adatterà".

Un altro dei vantaggi che Marc ha cercato è la vicinanza di una squadra familiare. "Penso che dopo quello che è successo, una squadra più piccola, molto familiare, possa aiutarlo ad essere molto più tranquillo. Che lo aiuti a divertirsi. Il cambiamento lo metterà sotto pressione, ma essere in una squadra più umile lo aiuterà".

Alex, dopo due anni molto difficili alla Honda LCR, è riuscito a "riscoprire" se stesso in sella alla Ducati. "Ha ritrovato se stesso. Basta guardare la gara che ha fatto in Giappone e dov'erano gli altri piloti della Honda. Ha solo bisogno di divertirsi di nuovo e di essere in grado di lottare senza doversi destreggiare troppo per non cadere".