MotoGP | Alex Marquez: “Marc nel box? Opportunità per crescere”

Nel 2024, i fratelli Marquez tornano ad essere compagni di squadra in MotoGP per la seconda volta, dopo che Marc ha deciso di lasciare la Honda per abbracciare il progetto Ducati nel team Gresini. Lui e Alex hanno già condiviso il box nel 2020 in Honda, anche se solo per una gara. Quell’anno infatti Marc Marquez si è fratturato il braccio nell’ormai famosa caduta di Jerez a luglio e ha perso il resto della stagione, mentre Alex è passato al team LCR nel 2021.

Alla fine di novembre, Marc Marquez ha debuttato sulla GP23 nei test di Valencia, chiudendo con il quarto tempo di giornata. Poi si è operato per risolvere l’arm pump, che lo ha condizionato nella seconda parte di stagione. Alex Marquez, che ha vinto due Sprint nel 2023, afferma di aver bisogno di approfittare del fatto di avere Marc vicino a lui, così si potrà “alzare il livello del team”.

“È stato bello”, ha affermato quando gli è stato chiesto come fosse essere di nuovo in squadra con il fratello. “Eravamo abbastanza concentrati sul nostro lato. Il tempo in pista durante i test era davvero poco, quindi non c’era molto margine per verificare cose. Ma quando hanno annunciato il suo arrivo, penso che qualcosa migliorerà nel livello del team e devo approfittare di questo. Personalmente, ho una grande opportunità di crescere come pilota”.

Alex Marquez sostiene che il passaggio dalla GP22 alla GP23 è stato evidente nei test, in particolare con il cambio di erogazione del motore, a cui afferma di doversi ancora abituare bene. “È un passo avanti rispetto alla nostra moto”, afferma parlando della Ducati 2023 con cui Pecco Bagnaia ha vinto il titolo. “Non è stata una giornata facile, perché le condizioni non erano ideali. Il vento e tutto il resto non ci hanno reso semplice capire le cose”.

“Abbiamo fatto un run con la GP22 e poi siamo passati alla GP23. Le cose sono andate meglio. Devo ancora adattare il mio stile di guida a quella moto perché l’erogazione del motore è un po’ diversa. Ma, a parte quello, la nuova aerodinamica è migliore per il mio feeling con l’anteriore ed è una cosa interessante per il futuro”, conclude.