MotoGP | Alex Marquez: "Marc geloso della mia Ducati? Non lo so..."

Il 15° tempo a fine giornata non vale un piazzamento tanto diverso da quelli che ha ottenuto per quasi tutto il 2022 con la Honda, ma se si va ad analizzare in maniera più approfondita la giornata dei test di Valencia di Alex Marquez, non si può non inserire il nuovo arrivato nel Gresini Racing tra le note liete di ieri.

Al debutto sulla Ducati, il pilota spagnolo ha completato 73 tornate con un best di 1'30"712. Un riferimento più lento di meno di tre decimi rispetto al crono che aveva fatto segnare nella Q1 di sabato con la RC213V, una moto che ormai guidava da tre anni. Ma anche distante meno di sette decimi dalla vetta.

A prescindere dalla prestazione discreta, a piacere al pilota di Cervera sono state proprio le sensazioni che gli ha trasmesso la sua Desmosedici GP22. Ma non c'è da stupirsi, visto che parliamo della moto che ha appena fatto la Tripla Corona. Con malizia, dunque, qualcuno è arrivato anche a chiedergli se suo fratello Marc, molto deluso dagli aggiornamenti arrivati dal Giappone per la sua Honda, non stia iniziando ad invidiargliela un po'.

Com'è stata questa prima uscita sulla Ducati?

"E' stata una giornata molto positiva. Fin dal primo run mi sono sentito a mio agio su questa moto. Siamo stati subito veloci e competitivi. Questo è molto importante. Non abbiamo fatto nessuna modifica nel corso della giornata, ma abbiamo pensato solo all'adattamento ed è andata molto bene. L'inverno sarà troppo lungo per me (ride). Avrei avuto bisogno di un altro giorno per sfruttare il potenziale di questa moto, che è grande. Nel time attack non ero ancora in grado di chiedere tutto, ma sono contento perché al primo giorno siamo solo a sei decimi dal primo. Soprattutto, sono riuscito ad essere molto costante".

La Ducati è una moto che si sposa bene con il tuo stile di guida?

"In curva posso frenare anche con un po' di angolo di piega, non sono obbligato a stare dritto. Con questa moto posso sfruttare meglio il mio stile naturale, ed è molto positivo. Questa moto funziona per tanti piloti che hanno stili diversi e sembra che non sia male anche con il mio. Diciamo che mi trovo abbastanza bene, ma ci sono ancora delle cose che dobbiamo scoprire".

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

C'è qualcosa che ti piace in particolare?

"In realtà tutto: la frenata, la potenza, è una moto molto piacevole da guidare".

E qualcosa che invece ti ha stupito?

"Mi aspettavo un motore più aggressivo, ma la trasmissione della potenza è molto fluida. E' un aspetto molto positivo, che aiuta molto il pilota a sentirsi a proprio agio".

Con il team e con gli uomini della Ducati come ti sei trovato?

"Mi sono sentito molto supportato fin dal primo momento, e questa è una cosa che mi ha sorpreso, perché sono in un team satellite ma con un grande supporto da parte del marchio. Abbiamo fatto una riunione nella quale mi hanno presentato tutti e mi hanno spiegato cosa fanno. Ma soprattutto, ciò che mi ha sorpreso molto è il grande aiuto e l'accesso a tutte le informazioni, che è molto positivo".

Tuo fratello Marc sarà geloso della tua moto?

"Non lo so, lui sarà molto veloce. Ho un ottimo rapporto con mio fratello, ma non mi preoccupo molto di quello che fanno alla Honda. E' così la vita. Le cose cambiano, è così che vanno le cose".

Ma ti ha sorpreso vedere la Honda ancora in difficoltà?

"Non è che sia sorpreso, è solo che a volte queste cose succedono: quando provi qualcosa di diverso e non funziona, ti arrabbi e torni a casa incazzato. Ma se c'è qualcuno che può ribaltare la situazione è Marc, anche se è chiaro che la Honda deve darsi una regolata".

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images