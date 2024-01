MotoGP | Alex Marquez: "Marc compagno? Ora possiamo trarre vantaggi entrambi"

Marc ed Alex Marquez sono già stati compagni di squadra in MotoGP nel 2020, ma a distanza di quattro anni la situazione si è completamente ribaltata. Allora, il più giovane dei fratelli di Cervera era un rookie che arrivava nel box di un otto volte campione del mondo. Ora ha fatto esperienza, è maturato come pilota, e l'anno scorso, passando in sella alla Ducati del Gresini Racing, ha iniziato anche a togliersi qualche bella soddisfazione. Su tutte, la vittoria di due Sprint, anche se gli manca ancora il bersaglio grande domenicale.

Questa volta è Marc ad "invadere" il suo spazio, arrivando a difendere i colori della squadra faentina dopo aver chiuso un rapporto di ben 11 anni con la Honda, proprio per la voglia di tornare ad essere competitivo. Alex però ha fatto valere subito il suo status di "veterano" del team, tenendosi il suo lato preferito del box, anche se ovviamente è felice di accogliere in squadra il fratello maggiore.

"Ovviamente mi ha chiesto, ha fatto domande quando doveva decidere. So quello che ha passato in questi ultimi anni, sapevo di cosa aveva bisogno e gli ho parlato come fratello, non come pilota Gresini Ducati", ha raccontato sul palco allestito al Cocoricò per la presentazione delle Desmosedici GP23 della squadra. Su chi starà davanti, se l'è cavata invece con una battuta: "Lui ha già vinto molto! Tanto alla fine rimane in casa, quindi se sto davanti io è meglio!"

Se c'è una cosa su cui sembra già avere le idee abbastanza chiare invece è il suo target per questo 2024: "Non è facile fare previsioni prima di cominciare anche la pre-stagione. Vorrei andare gara per gara, senza pensare al risultato finale. Quando arriveremo ad un certo punto della stagione, sapremo cosa potremo fare. L’obiettivo è vincere una gara lunga, perché di Sprint ne ho già vinte. Questo sì, sarebbe bello", ha detto prima di scendere dal palco per concedersi alle domande dei giornalisti presenti all'evento.

Photo by: Gresini Racing Alex Marquez, Gresini Racing

Pensi di poter stare davanti a Marc se davvero inizierà la stagione con delle aspettative basse come ha detto?

"Se il suo approccio sarà prudente come ha detto, mi aspetto di stare davanti, ma non per solo per questo. E' vero che Marc è mio fratello, ma anche io sono qui per essere veloce. Per me è importante avere un compagno di squadra come lui, dal quale posso imparare molto. Però questo è il mio secondo anno con questa moto, mentre per lui è solo il primo, quindi nelle prime gare provare a trarre profitto da questa cosa sarebbe importante. Ma è normale che lui possa avere un approccio prudente quando devi affrontare un campionato di 22 gare con una moto nuova".

Hai sempre detto che avere Marc nel box è positivo, perché un compagno di squadra forte ti spinge a dare il massimo. C'è anche un aspetto negativo?

"Per me è positivo, perché è mio fratello e c'è quella confidenza che mi permette di chiedergli tante cose. Il lato negativo magari possono essere le aspettative della squadra e degli sponsor, che inevitabilmente sono molto alte. Ma credo che io e Marc potremo approcciare e controllare bene questa situazione".

La tua prima stagione con la Ducati e con il Gresini Racing ha avuto diversi alti e bassi...

"Penso che gli alti e bassi siano abbastanza normali alla prima stagione su una moto, perché non hai informazioni e quindi hai bisogno di un po' di tempo per capire cosa ti serve sulla moto. Quando ho fatto dei salti di categoria o ho cambiato moto, ho sempre avuto bisogno di un po' di tempo per adattarmi e so che ci sono altri piloti a cui ne basta meno per trovare il feeling. Però credo che abbiamo avuto un buon finale di stagione: dopo l'infortunio in India, in Thailandia sono caduto ma stavo lottando per la vittoria e poi sono stato veloce anche in Malesia. Credo che all'inizio, diciamo fino alla gara di Jerez, le aspettative si siano alzate più in fretta di quanto mi sarei aspettato e ad un certo punto erano troppo alte. L'ho un po' pagato cadendo a Jerez e a Le Mans, ma poi andando avanti nella stagione abbiamo trovato anche l'approccio giusto con cui affrontare le gare e credo che alla fine la nostra sia stata una buona stagione".

Siete già stati compagni di squadra nel 2020, ma di fatto non ve lo siete mai goduti a causa dell'infortunio di Marc. Ora avete una seconda chance...

"Spero che questa volta vada meglio. Ma è anche vero che allora eravamo in una situazione molto diversa: io ero un rookie e dovevo migliorare su molti aspetti, quindi durante l'inverno non avevo avuto modo di sfruttare molte informazioni, perché lui era super-veloce e io invece mi dovevo adattare step by step. Ora però credo che ci sia una situazione dalla quale potremo provare a trarre vantaggio entrambi".

Dal punto di vista emotivo invece che effetto ti fa avere la possibilità di dividere il box con Marc?

"E' molto speciale dividere il box con mio fratello. E' già speciale correre entrambi nel Mondiale MotoGP, quindi essere parte dello stesso team lo è ancora di più. Come ho detto, devo cercare di trarre profitto da questa situazione. Questa squadra è in grado di creare un'atmosfera incredibile al di fuori della pista: sono stato in diversi team, ma il Gresini Racing è unico da questo punto di vista. Penso che lui si troverà molto a suo agio sia in pista che fuori. E credo che questo sarà importante per entrambi e per l'intera squadra".

Nei test di Valencia ha avuto modo di comparare la GP22 con la GP23. Cosa ci puoi dire della moto con cui correrai quest'anno?

"Non è stato semplice cogliere tutte le differenze, perché c'era molto vento durante i test e le condizioni erano particolari. Ma il motore della GP23 ha un carattere diverso e anche l'aerodinamica è diversa, quindi dovremo lavorare ancora un po' per adattarci, soprattutto al carattere del motore e all'erogazione della potenza. Non è una rivoluzione, è solo un'evoluzione, e sembra garantire più potenza, che è sempre importante. Ma in Malesia avremo tre giorni per lavorare e fare uno step".