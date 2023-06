MotoGP | Alex Marquez: “Mai visto Marc così frustrato, ma qui è favorito”

Alex Marquez ha compiuto una delle manovre più estreme della stagione nelle fasi iniziali del Gran Premio d'Italia. Il pilota di Gresini era in sella alla sua Ducati sesta e alla fine del rettilineo, alla curva 1, si è mosso come un'anguilla per passare, per millimetri, tra il fratello Marc Márquez e Luca Marini, superando entrambi e Marco Bezzecchi, che si trovava anche lui in quel gruppo. L'azione è stata spettacolare, ma anche fortunata, perché ha evitato per un soffio Marc, che sarebbe stato nei guai se fosse successo.

"È un peccato che non sia entrato, sarebbe stato il sorpasso dell'anno", ha detto Alex giovedì in vista del Gran Premio di Germania. "Se avessi tirato qualcuno sarei andato con le orecchie basse, ma visto che tutto è andato bene, è stato un dribbling alla Ronaldinho. Non me l'aspettavo, ma sono riuscito a reagire bene e sono stato fortunato che si siano separati", ha spiegato.

"Non ero così lungo e non è stato folle, è la scia che ti risucchia. Quando hai due piloti davanti a te in parallelo, non è un gran problema, ma quando si uniscono, come hanno fatto Luca e Marc, ci sono due sciaccatori che ti tirano, si crea un effetto molto strano e non riesci a fermare la moto. Con le ali, ora se vai da solo hai una resistenza, ma quando vai con le persone cambia, è quello che è successo con la F1, immagina con due ruote e a queste velocità", ha aggiunto.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la gara, Alex ha detto che almeno questa volta è caduto mentre lottava per il podio, anche se giovedì ha ammesso di essere arrabbiato per l'ennesimo errore. "Ero un po' arrabbiato, avevo il podio e sapevo che se mi fossi calmato un po' avrei potuto assicurarmi un quarto o quinto posto, ma è così che vanno le cose. Almeno ero felice perché ho dato il 100 per cento. Se torni a casa sapendo di poter salire sul podio ma devi accontentarti del quarto posto, la sensazione è ancora peggiore", riferendosi alla caduta, quando era terzo, a nove giri dalla fine.

Dopo la prestazione della Ducati in casa una settimana fa, la Germania non sembra un circuito così favorevole. "Al Sachsenring le Ducati non avranno il vantaggio del Mugello, che è un circuito dove vanno molto bene, ma negli ultimi anni hanno lavorato anche su questo circuito, sono andati vicini alla vittoria. Penso che possiamo fare bene, è un circuito che odiavo ma nel 2019 ha iniziato a piacermi", riferendosi al suo podio qui.

Se c'è qualcuno a cui piace il Sahsenring, senza dubbio, è Marc Márquez, vincitore undici volte in questa gara, anche dopo il suo grave infortunio (2021), sempre attento ad aiutare Alex. "Quest'anno non mi ha detto nulla, no (ride), ma visto che me l'ha già detto in passato, me lo ricordo, ma un conto è farsi dire i segreti e un altro è metterli in pratica". Un Márquez che deve lottare così tanto con la Honda da non essere chiaramente il favorito per la vittoria sul "suo" circuito. "Sì, certo, qui è ancora il favorito", dice invece Alex. "L'ho visto domenica al Mugello come guidava e so che qui sarà molto veloce, non ho dubbi".

Nonostante sia andato forte, Marc ha concluso la gara del Mugello al sesto giro e, forse per la prima volta, è stato visto manifestare la sua rabbia nella ghiaia, con la moto a terra. "Più che arrabbiato direi frustrato, non l'ho mai visto così frustrato. Non so perché, ma quando provi così tante volte e vai oltre le possibilità della moto è allora che ti senti frustrato. Sai che puoi farlo, ma non hai la moto per farlo", ha detto il pilota di Gresini.