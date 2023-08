MotoGP | Alex Marquez: "Ho provato a difendermi, ma non avevo gomme"

Dopo la vittoria nella Sprint di Silverstone, al Red Bull Ring Alex Márquez sembra aver fatto un altro passo avanti nella guida della Ducati GP23 del team Gresini, con cui ha annunciato il rinnovo. Il pilota spagnolo era già in lotta per il podio sabato nella gara breve del Gran Premio d'Austria, ma alla fine è stato battuto da Jorge Martin e ha concluso al quarto posto.

Questa domenica, su un circuito molto impegnativo in termini di consumo di pneumatici e carburante, Alex ha fatto una buona partenza dalla quinta posizione in griglia, ha guadagnato una posizione ed è riuscito a passare Jack Miller. Ha trascorso quasi 20 dei 28 giri della gara in terza posizione, ma Marco Bezzecchi e Luca Marini, come due mastini, si sono avventati sul catalano a sette giri dalla fine facendolo arretrare in quinta posizione.

"Ho fatto una buona partenza, peccato che all'inizio Jack Miller mi abbia bloccato un po', ero davanti e loro partono sempre bene. Mi ci è voluto un giro e mezzo per superarlo e i due piloti davanti a me hanno fatto una prima spinta e sono andati via. Quando ho superato Miller, nella mia testa vedevo solo Brad Binder, quello era l'obiettivo. Ho pensato che se lo avessi preso lì avrei potuto risparmiare le gomme, se fossi rimasto da solo le avrei usate comunque. Alla fine ho spinto troppo, ho usato molto la gomma posteriore ma non sono riuscito a raggiungere Brad. Poi Bezzecchi e Marini sono arrivati e, stando dietro, hanno risparmiato molte gomme. Alla fine è stata una gara lunga, ho cercato di difendermi nel modo migliore per vedere se avevano commesso un errore. Mi sarebbe piaciuto salire sul podio, ma sono soddisfatto perché ho dato il cento per cento”, racconta Marquez.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo aver rinnovato il suo contratto con Gresini, Alex si è posto l'obiettivo, in questa seconda parte della stagione, di essere regolarmente in top 5, cosa che è stata raggiunta in un circuito complicato dalla gestione di pneumatici e carburante: "Quest'anno abbiamo avuto molti zero a causa della sfortuna, quindi completare questa lunga gara è una buona esperienza, è un bene per il futuro. È meglio commettere questi errori ora e imparare da essi. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in testa e imparare per il futuro".

La prossima tappa del calendario è la gara di casa di Alex, il GP di Catalunya e, senza pausa, il GP di San Marino, due gare in cui lo spagnolo non si aspetta nulla di nuovo dalla Ducati: "No, al momento non ho notizie di novità. Non si sa, nel team factory stanno ricevendo aggiornamenti e sembra che stiano funzionando, è un bene perché li avremo anche noi l'anno prossimo".

Pecco Bagnaia, che si sta dimostrando un pilota superiore, ha dato il meglio di sé in questo fine settimana dall'inizio alla fine: "Ha la moto nelle mani e gli aggiornamenti che vengono apportati a poco a poco si notano, in una categoria così ristretta ogni dettaglio viene evidenziato. Sa come ottenere il massimo, guida questa moto da molti anni e ha molta esperienza".