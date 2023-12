MotoGP | Alex Marquez: ci fu un veto Yamaha per i fatti del 2015

Alex Márquez sta vivendo il suo momento migliore da quando corre in MotoGP. Dopo aver lasciato la Honda, il pilota di Cervera ha affrontato questo 2023 e il suo primo anno con la Ducati come un "tutto o niente", sapendo di dover cogliere l'opportunità di rimanere nella classe regina. E l'ha fatto, arrivando nono in classifica generale e conquistando due podi nelle gare lunghe e due vittorie nelle Sprint. Ma prima di arrivare a questo momento, il catalano non ha avuto un passaggio facile dalla Moto2.

Il #73 non ha vinto il titolo della classe intermedia fino al suo quinto anno in Moto2, il 2019, e solo quando ha avuto chiare le sue possibilità si è aperta per lui la porta della MotoGP. Ma allora le opzioni erano poche. In effetti, la più chiara a salire con il team Petronas, squadra satellite della Yamaha all'epoca, che ora, come RNF, è sulla bocca di molti dopo essere stato sostituito da Trackhouse, un team americano della NASCAR.

In un documentario di DAZN intitolato "Alex", uscito il 6 dicembre 2023 e che approfondisce la figura del pilota di Cervera, lo stesso Márquez ha rivelato che non solo aveva questa opzione sul tavolo, ma che aveva addirittura firmato un accordo con la squadra fondata da Razlan Razali. Tuttavia, quando il leader malese lo ha presentato alla casa di Iwata, quest'ultima non ha approvato la mossa a causa di un veto nei confronti della famiglia Márquez.

In casa Yamaha, il duello tra Valentino Rossi e Marc Márquez nel 2015 era ancora caldo, e si è intensificato nel 2018 con quanto accaduto al GP di Argentina, un evento che ha dissotterrato ancora una volta l'ascia di guerra dopo la tregua raggiunta a Montmeló 2016, dopo la morte di Luis Salom.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Alex inizia spiegando cosa è successo: "Era il mio quinto anno in Moto2, sono stato criticato per questo. Erano anni che volevo passare in MotoGP. A metà anno, a Brno, mi è stato proposto di fare un anno in Moto2 e credo due anni in MotoGP, con la Petronas Yamaha. Fabio Quartararo era davanti, in lotta con Marc, ed era una moto che mi piaceva. Pensavo che fosse adatta al mio stile di guida, ma non ha funzionato per 'X' motivi”.

Entra poi in scena Razlan Razali, che ratifica quanto accaduto allora: "Io ero il team principal di Petronas SRT. Nel 2019 avevamo una moto in Moto2, ma la Dorna ci ha dato un altro posto per la stagione 2020. Alex mi piace ed era nella mia lista di candidati. Così abbiamo avuto alcuni incontri segreti e abbiamo firmato al motorhome di Marquez per farlo stare con noi per un anno in Moto2 e, nel 2021, quando Fabio è passato al team ufficiale, per portare Alex in MotoGP con noi".

"E ho una foto qui... perché l'ho firmata e poi sono arrivati Marc e Alex. Abbiamo firmato il contratto per far sì che Alex stesse con noi. È successo nell'agosto 2019, alle 10 di sera. Ho detto alla Yamaha che volevo ingaggiare Alex per la Moto2 e poi per la MotoGP. La Yamaha mi ha risposto: "No. Nessun membro della famiglia Marquez può venire alla Yamaha". Ho detto: "Perché? Questa è la mia squadra...". È stato a causa di Marc e di quello che è successo nel 2015. È diventata una questione personale per loro", continua Razali.

Si riferisce evidentemente alle accuse di Valentino Rossi, secondo il quale Marc Marquez sarebbe stato in combutta con Jorge Lorenzo a causa della sua nazionalità per fargli vincere il titolo 2015 a scapito dell'italiano, dopo le polemiche che avevano avuto in Argentina e ad Assen. Rossi, la Yamaha e parte del paddock hanno capito che Márquez ha ricambiato queste parole facendolo arrabbiare deliberatamente nel GP della Malesia, conclusosi con quello che molti hanno interpretato come un "calcio", e non passando Lorenzo a Valencia per non favorire la decima corona del #46.

Lo stesso Márquez appare nel documentario per avvalorare la sua rivalità con il marchio dei tre diapason: "È stato firmato nel nostro motorhome, nel 2019, a Brno. Razlan, coraggioso e onesto, apprezzava ciò che Alex era come pilota senza nemmeno pensare che questo potesse dare fastidio al lato blu. Per quanto ne so, quando questo nome è arrivato nel box Yamaha, hanno posto il veto, così com'è. Anche come team satellite, firmato con Petronas. Più che una rivalità con Rossi, ho sempre avuto una rivalità con la Yamaha. Io e Lin Jarvis non ci siamo mai parlati molto".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

"È triste che questo accada nel paddock, perché penso che anche se si tratta di famiglia o di amici, bisogna differenziare le cose. E posso dire che molti amici nel paddock parlano più di cose tecniche di quanto facciamo io e mio fratello", ha continuato il pluricampione.

Alex Márquez, tuttavia, non vuole parlare di un veto in quanto tale: "Non parlerei di un veto. Più che altro, si trattava del fatto che non c'era l'ok della Yamaha. Quando ho visto questa situazione, ho deciso di non farlo insieme al mio team e di rimanere con Marc VDS. E nella gara successiva, in Austria, ho deciso di rimanere un altro anno perché non avevo alcuna possibilità di passare alla MotoGP”.