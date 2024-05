MotoGP | Aleix teme lo stress delle gomme: “Sarà una gara trenino”

Il venerdì di Le Mans ci ha fornito tante conferme, ma anche diverse sorprese. Da Jorge Martin mattatore a Marc Marquez in Q1, passando per Pedro Acosta in grande forma e l’accesso diretto di Fabio Quartararo in Q2. C’è però un grande interrogativo che riguarda le gomme. Le due sessioni di libere si sono disputate sotto un bel sole caldo, forse fin troppo, e questo ha colto di sorpresa i piloti, che hanno dovuto rimediare montando mescole più dure.

A sollevare dubbi è Aleix Espargaro, sempre molto attento alla sicurezza e a quanto succede in pista oltre al cronometro e al passo gara. Secondo il portacolori Aprilia, questo caldo complicherà la vita a tutti i piloti e, per gestire la gomma e la pressione, sarà difficile vedere sorpassi. Il pilota di Granollers prevede dunque una gara “trenino”, in cui il divertimento non la farà da padrona.

“Teoricamente ci sono punti di sorpasso”, ha spiegato Espargaro. “Ma con tante cadute nel venerdì, con la pressione delle gomme e lo stress che c’è sullo pneumatico anteriore… Ho la sensazione che la gara per voi appassionati e addetti ai lavori non sarà divertente. Lo stress della gomma anteriore è estremamente alto, quindi sarà una gara a trenino. Spero di sbagliarmi, ma è la mia sensazione”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La previsione di Aleix Espargaro viene anche dai tempi. Abbiamo visto piloti molto vicini (forse anche per via della pista più corta) e questo, se in condizioni normali comporta una maggiore lotta fra piloti, diventa controproducente nella situazione che si può presentare in gara: “Andiamo tutti in maniera molto simile. Se, guidando da soli, in uno o due decimi ci sono dieci piloti, come si fa per sorpassare un pilota in frenata? Devi togliere altri due decimi. Con quanto sale la pressione e la temperatura della gomma, sarà complicato. Quindi la qualifica sarà davvero chiave”.

“Fa molto caldo. C’erano 45 gradi sull’asfalto, non si era mai visto a Le Mans! In Malesia ce ne sono 50. Noi abbiamo trovato molto velocemente il limite della gomma anteriore, ci sono state tantissime cadute nella giornata del venerdì. La gomma anteriore collassa e non puoi frenare tardi come vorresti, quindi il limite è più vicino. La gomma dura, che è la mescola più rigida, è comunque troppo morbida. In ottica gara, l’anteriore è davvero tanto al limite”, ha lamentato il pilota Aprilia.