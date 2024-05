MotoGP | Aleix: “Nuovo Capitano? Deve avere fame, come Bezzecchi”

Solo una settimana fa, Aleix Espargaro annunciava il ritiro a fine stagione sulla pista di casa, dove tutto è cominciato. A distanza di sette giorni, il mercato è già andato a fuoco per scoprire chi prenderà il suo posto in Aprilia nel 2025. Il pilota di Granollers non aveva fatto mistero di voler vedere il suo amico Jorge Martin in sella alla RS-GP.

Ma tutto è ancora da decidere e Aleix punta a ottenere il massimo in quest’ultima stagione da pilota titolare, trascinandosi dietro l’entusiasmo di Barcellona: “Sono felice, a Barcellona è stato un weekend fantastico e sto portando il buonumore anche qui al Mugello. Sarà un fine settimana importante per noi e per il team, speriamo di replicare in Italia anche i risultati di Barcellona. In passato non siamo andati troppo male, faremo delle modifiche con la squadra per migliorare un po’ perché la RS-GP 2024 è più efficace in frenata, ma nelle curve veloci ci manca ancora qualcosa che avevamo l’anno scorso”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In un giovedì molto caldo in ottica mercato per le indiscrezioni Ducati sulla seconda sella ufficiale, non può mancare un’opinione di Aleix Espargaro, che vorrebbe Martin sull’Aprilia. Tuttavia, pensa che sia poco probabile che questo avvenga: “Più vinci, più vuoi vincere. Immagina di vincere un titolo con un marchio e andare a mettere il numero 1 sulla moto di un altro marchio così grande come Aprilia. È un sogno e il team sarebbe molto motivato. Mi piacerebbe molto, ma al 99% non avverrà”.

Se non va Martin, chi può sostituire Aleix? Espargaro ritiene che per salire su quella sella serva solo un requisito: essere affamati. Per questo punta a un pilota italiano: “Se vuoi essere il nuovo Capitano di Aprilia devi avere fame. Puoi avere il miglior team del mondo, ma non è un compito facile essere il numero uno di un team factory come Aprilia. Perciò devi volerlo davvero. Bastianini? A me piace molto anche Marco Bezzecchi, credo sia forte e affamato. Non ha ancora vinto molto in MotoGP perché è giovane. Entrambe le opzioni sarebbero molto interessanti. Inoltre per Aprilia avere un pilota italiano sarebbe molto bello”.

Tuttavia, prima di appendere il casco al chiodo, Aleix Espargaro resta concentrato sul 2024 e non vuole sbilanciarsi sui piani futuri: “Non voglio ancora parlare del mio futuro, voglio godermi ancora un po’ il presente. Non sarà nemmeno così interessante, sarò un pilota e basta. Ma a volte, anche se sei nel miglior posto del mondo, in questo caso Aprilia, hai bisogno di nuove sfide e nuove motivazioni”.

Watch: Video MotoGP | I momenti iconici del Mugello! - 2024 #ItalianGP

Bezzecchi orgoglioso ma cauto e concentrato

Nel giovedì del Mugello, è stato riferito a Bezzecchi quanto detto da Aleix Espargaro. Il portacolori VR46 apprezza i complimenti del catalano, ma ritiene di non sentirsi ancora pronto a pensare al futuro, essendo concentrato sul cercare di migliorare quest’anno: “Sono contento che Aleix abbia fatto il mio nome. Indubbiamente sarebbe una bella destinazione, è un team ufficiale e una moto che sta crescendo tantissimo. Hanno fatto dei risultati bellissimi e stanno svolgendo un bel lavoro. La mia ambizione, come quella di ogni pilota, è quella di correre in un team ufficiale. Ma io al momento non ci sto pensando tanto perché sto avendo un po’ di difficoltà e sono più concentrato sul provare a fare meglio. Ma ovviamente mi sto guardando intorno e sto cercando di tenere aperte tutte le possibilità che ci sono”.