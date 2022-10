MotoGP | Aleix: "Non abbiamo il livello per stare sempre con i migliori"

Aleix Espargaro è arrivato in Australia con 20 punti di ritardo dal leader Fabio Quartararo, e lascia con 27 punti di distacco dal nuovo leader del campionato, l'italiano Pecco Bagnaia, un importante passo indietro nelle sue aspirazioni di mantenere la possibilità di essere campione del mondo aperta fino a Valencia.

Come è successo in più di un'occasione quest'anno, il pilota dell'Aprilia sembrava pronto e forte per lottare per qualcosa di importante, ma la moto non lo ha aiutato e sia lui che il suo compagno di squadra, Maverick Vinales, hanno reso al di sotto della aspettative in pista.

"Ho fatto di tutto, avevo la velocità, andavo forte, ma il controllo di trazione andava sempre peggio, la moto non accelerava affatto. Ho cambiato tutte le mappe, ma la moto non andava avanti. Entrambi i piloti avevamo lo stesso problema, non so cosa sia successo, tagliava l'elettronica in continuazione", si è lamentato Aleix.

Il pilota ha indicato un nuovo problema elettronico, e non è il primo che gli capita.

"Non capisco, ancora una volta, è molto frustrante. Ho la sensazione che ci stiamo lasciando sfuggire questo Campionato del Mondo, stiamo commettendo molti errori e quando davanti a noi ci sono un pilota e una moto di così alto livello come Pecco e la Ducati, tutto va a rotoli", ha avvertito.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"La cosa difficile in MotoGP è andare forte, sono partito bene ed ero con i primi, ma quando le gomme hanno iniziato a consumarsi la moto non accelerava, non andava avanti, non potevamo fare nulla, sia io che Maverick siamo finiti indietro", ha ricordato.

"È fastidioso perché quando non sei competitivo, come a Misano o in Austria, lo accetti, ma quando sei veloce e la moto non funziona è frustrante", ha insistito.

Con quest'ultima battuta d'arresto, Aleix è ora più distante dalla testa della classifica, ma non intende gettare la spugna con due gare e 50 punti ancora in palio.

"Tutto è possibile, siamo vivi, se mi aveste detto prima dell'inizio della stagione che a due gare dalla fine avrei avuto una possibilità, avrei firmato. Insieme a Pecco e Fabio, credo di essere l'unico che può ancora vincere il Campionato del Mondo. Tutto può succedere e io ci proverò fino alla fine", ha detto.

Nonostante il grande passo avanti compiuto da Aprilia, soprattutto in questa stagione, Aleix è rimasto deluso.

"Ci ho provato, sono partito aggressivo, ho superato Fabio nei primi giri, ma alla fine arriva un momento in cui hai la sensazione che la moto, io o la squadra, non abbiamo il livello per stare con i migliori in ogni gara", ha concluso.