MotoGP | Aleix Espargaro: “Sento che qui posso rischiare”

Alla vigilia del weekend a Phillip Island, Aleix Espargaro aveva assicurato che a tre gare dalla fine era arrivato il momento di rischiare. Questa sensazione è stata mantenuta per entrambe le giornate disputate fino ad ora. Al termine del sabato, il pilota Aprilia si è classificato quarto e partirà dalla seconda fila della griglia di partenza dopo aver fatto un lavoro di squadra con il suo compagno di squadra Maverick Vinales.

“Maverick mi ha aiutato molto, ma all’ultima curva gli stavo finendo addosso e ho dovuto tagliare il gas. Altrimenti avrei potuto fare la pole. Credo che in quel punto andassi un decimo più veloce della pole di Jorge Martin. È stato un bel lavoro e voglio ringraziare Maverick”, ha dichiarato Aleix. Sebbene Vinales lo abbia di fatto infastidito un po’ in quel giro, Espargaro ritiene che non sia stato questo il caso: “Se avesse fatto un buon giro forse non sarei riuscito a seguirlo. Non mi sento a mio agio dietro a un altro pilota”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante Pecco Bagnaia non vede Aleix al suo stesso livello o a quello di Fabio Quartararo, il pilota Aprilia di vede ancora in lotta: “Non vedo Pecco o Fabio con un ritmo migliore di altri, nemmeno del mio. Ho quello che ha meno da perdere, devo recuperare 20 punti e quindi devo rischiare. Sento che qui posso farlo, non come in Giappone e in Thailandia”.

Sulla strategia in gara e la gestione delle gomme, il pilota di Granollers ha le idee chiare: “Andremo tutti insieme nei primi 15 giri. Vincerà colui che gestirà meglio la gomma posteriore. Io penso di optare per la dura al posteriore, con questa mescola sono in grado di stare con loro nei primi dieci giri e penso di avere vantaggio alla fine. Qui siamo tre o quattro piloti che possono lottare per la vittoria”.