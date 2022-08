MotoGP | Aleix Espargarò: "Ora sto bene, voglio puntare al podio"

Aleix Espargaro dopo Silverstone ha dovuto fare i conti con la frattura al tallone rimediata in Gran Bretagna con la brutta caduta in FP4 dopo un violento high-side. Subito sembrava che non ci fosse niente di serio, ma al ritorno in Spagna non stava affatto bene ed è emerso dopo i controlli medici eseguiti all'Ospedale Dexeus di Barcellona che c’era il tallone destro rotto.

Il pilota di Granollers è secondo nel mondiale a 22 punti dal leader Fabio Quartararo ed è rimasto l’unico ad aver conquistato punti in tutti gli appuntamenti in calendario, a dimostrazione di una continuità che nessuno si aspettava a inizio anno dall’Aprilia.

Ora come ti senti?

“Negli ultimi dieci giorni ho fatto un bel recupero, ho avuto ancora qualche difficoltà quando andavo in giro, ma ora sto benissimo. Peccato perché tanto a Silverstone che ad Assen avrei potuto essere competitivo: avrei potuto puntare al podio e non ce l’ho fatta a centrare gli obiettivi che mi ero prefisso e spero di potermi rifare”.

L’Austria non è mai stata una pista troppo adatta all’Aprilia…

“L’Aprila RS-GP 22 è molto diversa nell’aerodinamica e il motore è stato rivisto ed è molto cresciuto rispetto a quello del passato. Anche il setting della moto è migliorato per cui mi piacerebbe lottare per il podio al Red Bull Ring”.

L’anno prossimo perderete le concessioni:sei preoccupato sullo sviluppo del motore?

“No, raggiungere il livello di Yamaha, Suzuki e Ducati è stato sicuramente un viaggio lungo, ma adesso l’Aprilia fa parte del gruppo dei migliori e mantenere questo livello sarà più facile, rispetto alla fatica che abbiamo fatto per arrivare a questa soglia”.

“È ovvio che le concessioni ci hanno aiutato in questo cammino, ma io credo molto nel potenziale delle persone di Noale. Oggi abbiamo fatto un meeting di un’ora per scoprire le novità che ci sono sulla moto di Savadori e non sapete quante cosa ci farà vedere Lorenzo. Continuiamo a lavorare e continuiamo a provare nuove soluzioni per cui sono molto fiducioso”.

La Dorna ha pubblicato un documentario su di te: che impressione hai avuto nel farti seguire nel box e nella tua vita da pilota?

“All’inizio non lo sapevo. Subito ero un po’ preoccupato perché ero consapevole che avrebbero pubblicato tutto quanto sarebbe stato detto, ma è bello perché significa che la MotoGP sta diventando sempre più popolare e noi possiamo dare il nostro contributo per renderla ancora più spettacolare. Mi piace l’idea che ci possano essere più persone che avranno la possibilità di vedere cosa succede nel dietro le quinte. E succederà anche con gli altri piloti”.

Sappiamo che molto probabilmente pioverà domenica e sappiamo che la Ducati è molto competitiva in queste condizioni…

“In Indonesia mi sono trovato bene anche se sono partito da dietro. Preferirei che fosse asciutto, ma diversamente sarebbe importante poter fare qualche turno di adattamento al bagnato”.

Com’è il rapporto con Quartararo: è cambiato qualcosa dopo il contatto di Assen?

“La nostra amicizia non cambierà. Voi giornalisti non capite che si possa battagliare in pista e poi essere buoni amici fuori dal tracciato. Quello che è successo ad Assen potrebbe succede ancora probabilmente, ma non intacca un’amicizia. Ci rispettiamo, ma il nostro obiettivo è quello di vincere: queste sono le gare…”.