MotoGP | Aleix Espargaro infrange la bolla sanitaria a Sepang

Aleix Espargaro è un grande fan del ciclismo e quando ha la possibilità si allinea sempre con la sua bicicletta.

Il pilota dell’Aprilia, che nella giornata di mercoledì è sceso in pista a Sepang per una giornata di test, anche in Malesia non ha perso occasione per salire in sella alla sua bici percorrendo circa 62 chilometri per poi condividere sui suoi profili social alcune foto dell’allenamento.

Tuttavia la MotoGP ha ottenuto il permesso dalle autorità sanitarie malesi di disputare i test pre-stagionali a determinate condizioni, tra cui la creazione di una bolla sanitaria impostata in modo tale che i membri del paddock si potessero muovere soltanto dall’hotel al circuito e viceversa.

Le immagini di Aleix che si allenava in bicicletta nelle vicinanze di Putrajaya, a circa 20 chilometri a nord della zona dell'hotel, hanno spinto i funzionari del Sepang International Circuit a sollecitare la FIM nel controllare questo tipo di situazioni per evitare l’insorgere di problemi maggiori.

In una e-mail inviata alla FIM i funzionari del circuito hanno contestato, senza citarlo, come un membro del paddock, in questo caso Aleix Espargaró, abbia " continuato ad aggirare la bolla e le restrizioni", affermando come il suo comportamento sia "una violazione sanitaria" che ha messo “il circuito in una posizione compromessa" davanti alle autorità.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I funzionari del Sepang International Circuit hanno inoltre avvertito la FIM che se il pilota persisterà nel suo atteggiamento saranno "costretti ad allertare le autorità competenti".

Motorsport.com ha appreso che Espargaro è stato avvertito e ha affermato di non essere a conoscenza della creazione di una bolla sanitaria intorno alla MotoGP per l'intera settimana di test, e che l’episodio non si sarebbe ripetuto.

I test ufficiali pre-stagionali torneranno questo sabato con due giorni di prove sul circuito di Sepang dove saranno presenti tutti i piloti della classe regina più alcuni dei collaudatori.