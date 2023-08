MotoGP | Aleix Espargaró: “Gare noiose controllando la pressione delle gomme”

Uno dei piloti che ha fatto maggior pressione affinché si cambiasse il nuovo format del weekend di MotoGP è stato Aleix Espargaro. Il pilota Aprilia ha chiesto che la prima sessione di prove libere del fine settimana, il venerdì mattina, fosse libera per poter preparare il gran premio. Questa novità è stata approvata dalla Grand Prix Commission della MotoGP ed entrerà in vigore questo stesso venerdì a Silverstone.

Tuttavia, vedendo il dominio di Ducati e il vantaggio che la Casa di Borgo Panigale ha con otto moto in pista, sulla carta sembra che il panorama non debba cambiare molto: “Io sono uno di quelli che ha spinto maggiormente per cambiare questo, ci lamentiamo sempre che c’è una moto superiore alle altre, ma se ti lamenti sempre senza fare niente, non ottieni nulla”.

“Ogni marchio e ogni pilota devono lavorare e sviluppare la moto e nel format che c’era fino ad ora non avevamo opzioni. Nelle ultime due gare, gli unici piloti che non hanno montato gomma nuova il venerdì siamo stati Pecco Bagnaia ed io. Quindi non cambierà molto, ma è positivo che in caso di pioggia non corri il rischio di rimanere fuori. Inoltre, nel caso di Aprilia, si è lavorato molto durante la pausa estiva e sono state portate diverse cose a Silverstone, avremo il venerdì mattina per provarle”, prosegue il pilota Aprilia.

Anche se le gare si sono fermate per cinque settimane di pausa estiva, le fabbriche non hanno cessato il lavoro, e si è anche potuto vedere un telaio completamente nuovo di Aprilia: “In fabbrica non hanno smesso di lavorare e la prova è che avremo molte cose da provare questo venerdì nelle libere della mattina. Avremo anche altre che devono essere verificate e che Lorenzo Savadori continuerà a provare, le avremo per i test di Misano in ottica 2024”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro è riuscito a salire sul podio ad Assen, nell’ultima gara prima della pausa, grazie alla penalità inflitta a Brad Binder. Il buon risultato gli ha permesso di andare in vacanza con buone sensazioni: “Pensiamo di poter vincere, ma senza commettere l'errore che ho commesso nella prima parte della stagione: ero ossessionato dall'idea di vincere, vincere, vincere, lottare per il titolo fin dall'inizio. Ma questo obiettivo non era reale e mi ha portato a commettere molti errori. Non mi bastava partire in prima fila, ho spinto e sono caduto nella qualifica, non mi bastava essere quinto, ho spinto e sono caduto in Argentina e ad Austin. Non mi farò ossessionare, dobbiamo fare punti, il nostro vero obiettivo quest'anno deve essere quello di arrivare tra i primi cinque del campionato, e non ho dubbi che ci riuscirò, ma questo accadrà non facendoci ossessionare dalla vittoria. Ci sono ancora molte gare e dobbiamo fare punti”.

Parte di questo miglioramento deriverà dalle novità introdotte da Aprilia: “Abbiamo chiesto alla fabbrica di migliorare l'agilità della moto, il modo di fermarla, di capire le nuove regole sulla pressione degli pneumatici. Hanno portato nuovi elementi aerodinamici in modo che gli ingegneri possano ottenere una pressione più corretta e che la moto oscilli meno. Se riuscissimo a trovare la potenza sarebbe una buona cosa. Nelle ultime gare abbiamo avuto velocità, ci sono sempre due, tre o quattro piloti più veloci, ma non sette e otto, che è la situazione attuale. Quindi dobbiamo essere costanti.

Un'altra novità che entrerà in gioco questo fine settimana è il controllo della pressione degli pneumatici, che dovranno essere impostati a una pressione media: “Le gare saranno sicuramente più noiose. Dovremo lasciare un po' di spazio. Ad Assen ero più veloce e avevo un passo migliore di Binder, ma ogni volta che mi avvicinavo a lui l'allarme della pressione sul display della moto diventava rosso e non riuscivo a superarlo. Per farlo avevo bisogno di più tempo e non l'ho avuto, perché l'allarme è scattato e ho dovuto abbandonare per evitare di cadere. Sono rimasto due secondi dietro di lui per tutta la gara per prendere un po' d'aria fresca fino alla fine, quando mi sono avvicinato per cercare di superarlo. E questo succederà, o lui va davanti o se rimani nel gruppo la pressione si spegne e devi lasciare un secondo o più di distanza”.

"Il controllo della pressione serve per motivi di sicurezza, per evitare che lo pneumatico anteriore esploda. Ma non è per evitare che i piloti cadano. Perché se la pressione è troppo alta si può cadere. L'anno scorso la pressione del mio pneumatico anteriore è esplosa qui a Silverstone e tutti mi hanno sorpassato, non si poteva guidare. Mi piace pensare che sia un esperimento dei piloti. Abbiamo i dati delle ultime gare e tutte le moto, 18 su 20, hanno una pressione fuori regolamento e sono state squalificate. Hanno intenzione di buttare fuori 18 piloti da ogni gara, non credo proprio", ha spiegato il portacolori Aprilia.

Aleix prosegue poi nella spiegazione: "Lo pneumatico anteriore della Michelin è lo stesso da quattro o cinque anni, mentre la deportanza si è centuplicata, hanno testato gli pneumatici e dicono che se la pressione sale possono esplodere. Non è mai successo prima, ma vogliono evitarlo. Sono sicuro che se il campionato non fosse un monomarca, questa legge non sarebbe stata introdotta”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mentre l'aerodinamica cresce di giorno in giorno: "Per il 2027 l'aerodinamica dovrà essere limitata, non si può caricare tutto il peso sul pneumatico. La Michelin sta lavorando al nuovo anteriore che testeremo presto, ma se continueranno a mettere la deportanza sul pneumatico anteriore, questo non sarà in grado di reggere".

La grande novità per la famiglia Granollers è il rientro di Pol Espargaró dopo sei mesi di stop: "Molto felice, deve essere tranquillo, conoscendolo vorrà fare tutto nelle prime prove e queste moto dopo un periodo così lungo senza correre, non importa quanto si costruisca una moto, sono diverse. Credo che questo viaggio nel deserto gli farà bene, mio fratello a volte ha difficoltà a trovare il lato positivo e si chiude in se stesso. Invece questa volta l'ho visto positivo e felice, deve essere stato un bene per il futuro".

Infine, il pilota dell'Aprilia ha parlato della mossa annunciata dalla Yamaha con l'ingaggio di Alex Rins: "Sono molto contento per lui, me lo ha detto ad Assen e ne sono stato molto felice. Penso che sia un ragazzo molto professionale, veloce e che lavora sodo e, anche se qui non ha importanza, è anche una brava persona, siamo molto amici e la Yamaha, dopo l'Aprilia, è la mia squadra preferita. Sono molto contento per lui, con Fabio Quartararo faranno una buona squadra e saranno molto competitivi".