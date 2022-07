MotoGP | Aleix Espargaro “esausto” per la lotta al titolo dopo Assen

La stagione 2022 è stata fino ad ora la più forte che Aleix Espargaro ha mai avuto in carriera, avendo conquistato la sua prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio d’Argentina. Da allora ha ottenuto altri quattro podi, finendo fuori dalla top 5 solamente due volte in undici gare.

Le sue speranza iridate hanno avuto una battuta d’arresto a Barcellona, quando ha calcolato male il numero di giri festeggiando con una tornata d’anticipo e perdendo l’occasione di conquistare un nuovo podio. Ma ad Assen, ultima gara prima della pausa estiva, è stato autore di una grande rimonta dopo che un incidente con Fabio Quartararo lo ha fatto finire nella ghiaia. Questo ha portato Aleix a soli 21 punti di distacco dal pilota Yamaha, leader della classifica.

Parlando in vista della pausa estiva dello scorso mese, Espargaro ha affermato che mantenere il distacco dalla vetta del mondiale al di sotto dei 25 punti era il suo obiettivo principale, ma ammette di aver avuto bisogno delle cinque settimane di pausa per riposarsi. “Onestamente, sono molto stanco. Sono davvero esausto”, ha rivelato Espargaro quando gli è stato chiesto se avesse voluto che la stagione continuasse di seguito ad Assen per proseguire su questa linea positiva.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ho bisogno di riposo. Non cinque settimane, ma soprattutto mentalmente quest’anno per me è completamente diverso dagli altri. Credo sia normale, sto lottando per il titolo. Ma ero nel motorhome a guardare un film con mio figlio ed ero molto stanco. Sono andato a dormire alle 21, quindi ho davvero bisogno di riposare la mente, di staccare la spina. Sono felice perché avevo detto di voler andare in vacanza con meno di una gara di distacco da Fabio e sono a 21 punti da lui, quindi continueremo a spingere”.

Aleix Espargaro si presenta alla seconda metà di stagione con il futuro in Aprilia già assicurato, dopo aver annunciato il rinnovo per altri due anni lo scorso maggio. La seconda parte di campionato comincerà il primo weekend di agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dove lo scorso anno il pilota di Granollers ha conquistato il suo primo podio con la terza posizione.