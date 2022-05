MotoGP | Aleix Espargarò: "Entro Barcellona deciderò il mio futuro"

Anche oggi nelle qualifiche del GP di Francia di MotoGP Aleix Espargarò è stato tra i grandi protagonisti firmando un ottimo giro, tanto da portare l'Aprilia RS-GP a partire in prima fila per il terzo appuntamento di fila.

Il nativo di Granollers sembra in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche della moto di Noale, cresciuta in maniera esponenziale nel corso delle ultime 2 stagioni tanto da arrivare anche a vincere la sua prima gara proprio quest'anno con il catalano.

Ormai da tempo Aleix riceve domande legate al suo futuro, perché è in scadenza di contratto e le sue ultime prestazioni lo hanno portato alla ribalta anche nel mercato piloti in vista delle prossime stagioni. La situazione attuale lascia pensare che Aprilia farebbe un grave errore qualora volesse privarsi di Aleix, ma il rinnovo continua a non arrivare.

Per questo motivo Espargarò ha indicato per la prima volta un'ultima data utile per scegliere e rendere noto il proprio futuro. Il Mugello, al massimo Barcellona. Ovvero: alla fine del mese di maggio sarà chiaro dove Aleix correrà a partire dal 2023, sia Aprilia o altrove.

"Non so cosa dirti, non dipende da me. La situazione mi rende un po' triste, ma non starò qui ad aspettare per sempre. Non ho pensato a una vera e propria scadenza, ma non potrò aspettare oltre il Mugello o Barcellona. Il mio futuro a quel punto si chiarirà. Abbiamo in mano cose interessanti".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non è che abbia fretta, perché il tempo gioca a mio favore. In ogni gara sono più forte e continuo a lottare per il campionato. E' più una questione di rispetto. A Barcellona il mio futuro deve essere chiaro".

L'ennesima prima fila stagionale rende Aleix molto contento, e per più motivi. Aprilia si conferma una moto molto competitiva ed eterogenea, capace di adattarsi a diverse piste anche se non troppo vicine alle preferenze tecniche e telaistiche della stessa proprio come Le Mans. Inoltre Aleix potrà partire davanti e questo non è un aspetto da sottovalutare. In questa MotoGP la posizione in griglia di partenza è diventata molto più importante rispetto a qualche anno fa.

"La costanza alla domenica è importante se si vuole lottare per il campionato, ma allo stesso tempo devi essere veloce e questo si vede il sabato. Quattro prime file, di cui tre consecutive, sono molto importanti per un pilota perché significa che sei veloce".

"Inoltre oggi è molto difficile stare davanti se non sei davanti in griglia. Ci si gioca molto nelle prime tre o quattro curve. Ma la regola è che se non si parte davanti, nel 95% dei casi è quasi impossibile recuperare. Le pressioni e le temperature delle gomme salgono alle stelle, tutti corrono e frenano in ritardo".

Espargarò ha anche cercato di fare una fotografia della gara di domani, immaginandosi tra i primi 4. Oltre a lui - che possiede un buon passo - le Ducati ufficiali e Quartararo saranno i favoriti. Lui si sente nel quartetto di testa, anche se la variabile meteo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel delineare quelli che saranno i rapporti di forza nella giornata di domani.

"In termini di passo andiamo bene, siamo anche abbastanza in linea con le Ducati e Fabio Quartararo. Penso che siamo noi i 4 più forti sul passo. Dovremo decidere bene la gomma posteriore per la gara e vedere cosa succede dal punto di vista meteorologico. Vediamo domani se ci sarà la pioggia o meno".

"Questa pista offre punti di sorpasso, il problema è come reagiscono le moto, avvicinarsi a quello davanti, perché si corre il rischio di finire a terra. Lo vediamo a ogni gara, frenando 2 metri più avanti puoi cadere e centrare un altro pilota", ha concluso il pilota dell'Aprilia.