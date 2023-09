MotoGP | Aleix Espargaro: “La Ducati non è migliore dell’Aprilia”

Ducati ha monopolizzato il podio in entrambe le gare a Misano, con Jorge Martin dominatore con la Desmosedici del team Pramac e al comando di una tripletta Ducati anche in qualifica. Questo ha contrastato con il Gran Premio di Catalogna della settimana precedente, in cui Aprilia ha vinto entrambe le gare con Aleix Espargaro e ha dominato con una doppietta di RS-GP sul podio sia sabato che domenica.

Avendo faticato e chiuso in 12esima posizione la gara a Misano dopo una brutta partenza, Espargaro crede che sia stata la natura del tracciato romagnolo ad aver contribuito al divario tra Aprilia e Ducati, ma che in generale la RS-GP sia migliore. Quando gli è stato chiesto se ducati fosse la miglior moto sulla griglia dopo Misano, lo spagnolo ha affermato: “Qui sì, in generale no”.

“Voglio dire, quando non c’è tanto grip all’anteriore e possiamo rilasciare prima il freno anteriore, per esempio in gara, alla curva 13 ero più veloce dei piloti davanti a me, ma è solo una curva su questa pista in cui posso rilasciare i freni anteriori, purtroppo. Quindi, su questo tipo di tracciato, Ducati e KTM sono migliori di Aprilia. In una pista dove è possibile rilasciare il freno anteriore, mantenere la velocità in curva e accelerare lentamente, Aprilia è migliore”, ha spiegato il pilota di Granollers entrando nel dettaglio.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

Espargaro non è riuscito a fare progressi con la sua RS-GP dopo essere precipitato in fondo nel gran premio. Sebbene si unisca a Marc Marquez nel deplorare l'attuale regolamento della MotoGP che rende "impossibili" le gare sui circuiti stretti, Espargaro ha ammesso che l'Aprilia deve migliorare il suo motore per trovare più coppia e avere maggiori possibilità di sorpasso.

"Dobbiamo migliorare il nostro motore, perché sulle piste stop-and-go come questa (Misano, ndr), con molto grip, abbiamo bisogno di più coppia", ha spiegato. "Non ho sorpassato nessuno durante tutta la gara ed è un peccato. Siamo stati come un treno dalla quinta alla 13esima o 14esima posizione. Eravamo a quattro secondi e non sono riuscito a superare nessuno". Aleix Espargaro è attualmente quinto in classifica, anche se a 153 punti dal leader del campionato Francesco Bagnaia.