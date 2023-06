MotoGP | Aleix è caduto dalla bici guardando il cellulare: "Una cazzata enorme"

L'uomo è l'unico animale che inciampa due volte sullo stesso sasso ed Aleix Espargaro ha colpito lo stesso sasso di Alex Rins due anni fa, quando l'allora pilota della Suzuki cadde sul Circuito di Barcellona mentre era in sella ad una bici e armeggiava con il suo telefono.

Rins perse la gara di casa ed ora Aleix Espargaro ha messo a serio rischio la gara di casa dell'Aprilia facendo esattamente la stessa cosa, armeggiando con il suo cellulare mentre pedalava sul circuito italiano giovedì, un incidente e conseguente infortunio che non è stato pubblicizzato alla vigilia del Gran Premio d'Italia fino a quando, naturalmente, la cosa è stata scoperta.

"È stata una cazzata enorme, una delle più grandi della mia carriera sportiva. Credo che per un atleta cadere in allenamento e farsi male faccia parte del gioco. Ma non il giovedì del Gran Premio più speciale dell'anno per l'Aprilia per aver usato quel cazzo di cellulare. E' stata una cazzata enorme, mi sono sentito davvero male, mi sono scusato cento volte con la squadra", ha spiegato Aleix venerdì al Mugello, al termine della prima giornata del GP d'Italia, nella quale è riuscito comunque a chiudere al nono posto e ad entrare direttamente in Q2.

"Ho tutta la schiena e le braccia ustionate dalle abrasioni, e questo non mi fa molto male. Ma anche il mio tallone (destro) è pieno di sangue, fa un male cane, molto più di quando mi sono fatto male a Silverstone. Con il dottor Angel Charte abbiamo cercato di estrarre più sangue possibile, mi hanno infiltrato, ma non posso usare il freno posteriore. Devo appoggiare il piede sulla pedana solo con la punta e non posso frenare, quindi è molto difficile guidare bene. Spero di migliorare e vedere se riesco a fare meglio domenica", ha aggiunto il catalano.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per capire la dinamica, Aleix è uscito a fare un giro in moto al Mugello giovedì, e a metà del rettilineo, guardando il suo telefono, è caduto.

"Stavo parlando e guardando... un errore. In realtà avevo preparato un percorso per uscire sulle strade di montagna, ma c'era molta nebbia e ho optato per rimanere sul circuito, per essere più sicuro, ma ero concentrato sul cellulare".

La verità è che giovedì pomeriggio Aleix non ha spiegato l'incidente....

"Non so come abbiano fatto i giornalisti a scoprirlo, immagino che gliel'abbia detto la squadra. Io non volevo dire nulla, ma ho molto dolore al piede e vedo che zoppico e non riesco a camminare, quindi non c'era nulla da guadagnare a dirlo, anche se è chiaro che sono messo male".

Lo stupido infortunio arriva proprio quando si prospettano tre gare di fila, Italia, Germania ed Olanda, senza pause.

"Non credo che complicherà la tripletta, spero che migliori a poco a poco. Lunedì farò una risonanza magnetica per vedere se ho qualcos'altro. Pensavo che l'infiltrazione mi avrebbe aiutato un po' di più, ma non è stato così: nelle curve a destra non riuscivo a guidare, sono caduto perché non riuscivo a guidare. Nelle curve a destra non riuscivo a guidare, sono caduto perché non riuscivo... Nel pomeriggio non sono migliorato molto, mi limita molto, non riesco a frenare e vedo le stelle. Il giro veloce è andato così, sono andato veloce, ma perdo tempo perché non uso il freno posteriore", ha detto.

"Quando giro in strada non rispondo mai al telefono, ma sul circuito pensavo che non sarebbe successo nulla, ero distratto. Quello che mi fa più male è il senso di vergogna con la squadra, è un errore inaccettabile, quindi ho dato tutto nonostante il dolore per fare il giro e passare alla Q2".

"La verità è che Aprilia non mi ha detto nulla, Massimo Rivola mi ha detto che aveva un problema con il presidente, ma non mi ha detto nulla. Era già tanto che avesse visto quanto ero incasinato. Ho sbagliato, ho commesso un errore e farò di tutto per fare una buona gara domenica", ha detto il pilota di Granollers.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images