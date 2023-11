MotoGP | Aleix ammette: "La mia reazione è stata sproporzionata"

La reazione di Aleix Espargaro sabato in Qatar è stata imperdonabile. Il pilota dell'Aprilia, che avesse ragione o torto, è stato coinvolto in uno spiacevole incidente con Franco Morbidelli, al quale ha dato uno schiaffo sul casco. Un'azione aggressiva ed ingiustificata tra sportivi.

Il collegio dei commissari sportivi ha penalizzato il pilota dell'Aprilia con un'arretramento di sei posizioni sulla griglia di partenza della gara lunga di domenica e con una multa di 10.000 euro.

Aleix, che si trova in Qatar con i figli piccoli, ha avuto ancora una volta una reazione fuori controllo, come quella avuta in India, quando è arrivato al box Aprilia urlando contro i membri della sua squadra per l'errore di averlo fatto partire in anticipo per una sessione di prove che era in ritardo rispetto al programma prestabilito.

In seguito, lo spagnolo si è rivolto nuovamente a uno psicologo e ha apportato alcune modifiche alla sua vita, una soluzione che non sembra però aver attenuato le sue "reazioni".

Una situazione che lo stesso Franco Morbidelli ha definito "violenta", chiedendosi "cosa dirà Aleix ai suoi figli" per qualcosa che tutti hanno potuto vedere in televisione e sui social network.

Dopo tutto questo, nella Sprint, Aleix è caduto alla sesta curva del primo giro, scontrandosi con Miguel Oliveira in un incidente che ha finito per infortunare entrambi.

"È stata una giornata da dimenticare, prima di tutto per l'incidente con Morbidelli. Ho avuto una pessima reazione. Lui camminava in mezzo alla pista, io ho rischiato di cadere due volte, lui era sulla linea, non mi ha fatto entrare di nuovo e io ho perso le staffe, con una reazione totalmente sproporzionata e per questo ho ricevuto una penalità. Dal mio punto di vista è eccessiva, ma la accetto perché, ovviamente, l'immagine non è buona", ha spiegato Aleix in un video pubblicato sui suoi social network, visto che a causa dell'infortunio non è apparso davanti ai giornalisti.

"Per la gara avevamo un ottimo ritmo, ma partendo da così lontano c'è sempre un problema. Oliveira mi ha colpito molto forte e sono volato via: ho una frattura alla testa del perone che ora mi fa molto male. Miguel è stato colpito molte volte quest'anno, oggi è toccato a lui, ma si è fatto male anche lui. Si è scusato con me e sono dispiaciuto per la situazione in generale", ha detto.

"Peccato, oggi cercherò di dormire e domani ci proverò, ma sarà difficile perché mi fa molto male, vediamo come mi sveglio", ha detto il giocatore di Granollers.

In un breve comunicato stampa, Aprilia ha riferito che "Aleix Espargaro ha riportato una piccola frattura della testa del perone della gamba sinistra. Sarà sottoposto a controlli domani mattina prima del Warm-up. Tutte le attività mediatiche sono annullate. Grazie".

Se Aleix non fosse in grado di correre la gara di domenica a causa dell'infortunio, le sei posizioni in griglia dovrebbero essere pagate nella sua prossima gara che disputerà, in questa o nella prossima stagione. Anche se i commissari sportivi, come è successo all'inizio della stagione con Marc Marquez, hanno commesso un errore e la notifica della penalità ha dichiarato che la penalità sarà pagata in Qatar questo fine settimana.