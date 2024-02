MotoGP | Albesiano: "Novità concettuali importanti al posteriore"

L'Aprilia sta diventando sempre di più uno dei punti di riferimento della MotoGP per quanto riguarda il fronte dell'aerodinamica. Durante i test di Sepang, molti occhi sono stati puntati verso il box della Casa di Noale, perché fin da subito si sono viste delle novità molto sfiziose. Su tutte, il vero e proprio diffusore in stile Formula 1 che è stato introdotto sotto al codone.

E infatti il responsabile tecnico Romano Albesiano ha confermato in occasione della presentazione della squadra ufficiale che lo sviluppo si è concentrato proprio in quell'area sulla RS-GP24, ma che l'obiettivo primario di questa stagione è fare in modo che la moto possa avere un rendimento più costante nell'arco del campionato, visto che nel 2023 alle due vittorie di Aleix Espargaro hanno fatto da contraltare weekend in cui le prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative. E che in quest'ottica ritiene che possa rappresentare un bell'aiuto il materiale factory di cui disporrà anche il Trackhouse Racing.

Come avete sviluppato la RS-GP in vista della nuova stagione sportiva?

"Sulla moto 2024 abbiamo introdotto una lunga serie di innovazioni rispetto alla precedente su tutti i fronti. Ritengo che la prestazione sarà superiore, appunto, sotto tutti gli aspetti. E non è trascurabile il fatto che, a livello di capacità di analisi della prestazioni, quindi qualcosa di non strettamente materiale, che contribuisce in maniera importante alla performance, abbiamo fatto anche lì dei passi avanti. Quindi ritengo che le nostre prestazioni 2024 saranno superiori a quelle del 2023 e poi vedremo il confronto con gli altri".