Luca Marini avrà una livrea tricolore per la sua Ducati in occasione del GP d'Italia che la MotoGP disputerà al Mugello nel fine settimana.

Il pilota del team Sky VR46 Avintia non poteva non omaggiare il proprio paese nella gara di casa, alla quale si presenta con una colorazione bianco-rosso-verde per la sua Desmosedici.

Per VR46 non è una novità questa scelta, avendo altre volte piazzato la bandiera italiana sulle proprie moto, così come per il suo capo - Valentino Rossi - del quale si ricordano le Aprilia 'vestite' del vessillo del Bel Paese.

"Sarà una gara importante per me - dice Marini - Il tracciato è il mio preferito di tutto il calendario ed è sempre bellissimo correre lì. Quest’anno poi torniamo ad un anno di distanza e in sella alla MotoGP".

"La Ducati è sempre andata forte al Mugello, spero di fare bene e di divertirmi. Sarà un weekend speciale, ci tengo molto e mi sto preparando al meglio. Voglio godermelo dall’inizio alla fine".