MotoGP | Agostini visita il reparto Racing di Brembo

La MotoGP è la massima espressione della tecnologia su due ruote, ma la priorità è sempre la sicurezza. Per questo si affida a Brembo, che da anni fornisce impianti frenanti per poter guidare nel modo più sicuro possibile. Per inaugurare la stagione 2023, che partirà fra poco più di una settimana da Portimao, Giacomo Agostini ha visitato lo stabilimento di Brembo Racing a Curno, in provincia di Bergamo.

Il pilota più vincente della storia del motociclismo ha visitato il reparto racing, accompagnato dall’Ingegnere Mario Almondo, Chief Operating Officer Brembo Performace, e dallo staff che lavora con le squadre e con i piloti per fornire il miglior prodotto possibile. Brembo e Agostini hanno lavorato insieme solo per poco, l’azienda è entrata nel mondiale nel 1976, mentre il pilota si è ritirato l’anno seguente. Tuttavia, il pluricampione del mondo ha potuto constatare l’efficacia degli impianti frenanti grazie al team Yamaha Agostini, che ha vinto tre titoli nella classe 500cc con Eddie Lawson.

Giacomo Agostini 1 / 2 Foto di: Brembo Giacomo Agostini, Mario Almondo, COO di Brembo 2 / 2 Foto di: Brembo

Nella visita al reparto racing, Agostini ha avuto modo di vedere lo sviluppo e le personalizzazioni degli impianti frenanti di Brembo: “Non venivo a visitare lo stabilimento Racing di Curno da tanti anni ed è sempre piacevole scoprire quanta passione ci sia tra le persone che lavorano per questa eccellenza mondiale italiana” - ha dichiarato il 15 volte campione del mondo. “La visita in Brembo è stata per me l’occasione di toccare con mano le più recenti innovazioni per la MotoGP e per la Formula 1. Brembo si dimostra ancora una volta un’azienda all’avanguardia, leader mondiale nello sviluppo di impianti frenanti per qualsiasi competizione Motorsport".

“Giacomo è una persona straordinaria, un mito per tutti gli appassionati di questo settore e per le persone di Brembo che hanno accolto con entusiasmo oggi la sua visita alla nostra factory Racing” - ha dichiarato Mario Almondo, COO di Brembo Performance. “Tra qualche giorno inizia il Motomondiale e per l’ottavo anno consecutivo forniremo tutta la griglia MotoGP con i nostri impianti frenanti. Ci tengo a menzionare anche i team di Moto2 e Moto3, con cui abbiamo lavorato sodo in questi anni e che all’80% saranno forniti da componenti Brembo".