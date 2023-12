MotoGP | Acosta: "Sarebbe stupido parlare di titolo dopo un test"

Il 19enne spagnolo ha suscitato un incredibile clamore nel paddock del Motomondiale fin dal suo debutto in Moto3 nel 2021, quando ha ottenuto la prima vittoria alla sua seconda gara, partendo dalla pitlane, prima di vincere il titolo.

Dopo il suo secondo anno in Moto2 con la squadra di Aki Ajo, sostenuta da KTM, Acosta ha vinto il campionato con due gare d'anticipo, ma si era già assicurato il debutto in MotoGP con GasGas Tech3 per il 2024.

Molti hanno fatto paragoni tra lui e Marc Marquez, e quella di Acosta sarà una delle stagioni da rookie più attese di sempre in MotoGP.

Pur avendo incassato un ritardo di solo 1"2 nel suo primo test ufficiale in sella alla KTM marchiata GasGas a Valencia, Acosta ha voluto sminuire l'ipotesi che possa essere un candidato al titolo fin dalla sua prima stagione nella classe regina.

"Spero che non siano troppe", ha scherzato quando gli è stato chiesto quante stagioni gli serviranno per lottare per il Mondiale in MotoGP. "No, alla fine non parleremo del campionato perché sarebbe stupido dopo un solo giorno di test".

"Non so, è vero che non parlerò di me, ma della moto. Sarà molto competitiva, ma non so se l'anno prossimo o quello successivo. Ma sarà così presto. Non potete immaginare quante persone ci stiano lavorando, quindi la moto sarà veloce".

Photo by: GasGas Factory Racing Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Acosta poi ha spiegato che la KTM non gli ha messo alcuna pressione per il suo debutto in MotoGP, elogiando anche il marchio austriaco per il sostegno che gli ha offerto.

"Nel box e anche nel marchio, nessuno mi ha messo a confronto con nessuno", ha detto. "Sono molto contento di questo, perché è difficile per tutti quando ci si aspetta qualcosa da una persona o da queste cose".

"Ma devo dire che tutti nel box e nel Gruppo Pierer Mobility mi danno il massimo senza pensare ai risultati. Questo è molto importante. Il mio capo tecnico, Paul Trevathan, è qui dall'inizio del progetto con Pol (Espargaro)".

"La cosa che mi ha sempre detto prima di andare in pista è: 'Se vuoi cambiare qualcosa, dimmelo, sono qui per te'. E io gli ho risposto: 'No, sono qui per te'. Lui sa come aiutarmi a capire come guidarmi e conosce perfettamente gli strumenti che servono per preparare la moto per questo".

"Sono felice di far parte di questo gruppo di persone. Sono davvero fantastici e molto disponibili ad aiutarmi ad arrivare a questo punto".