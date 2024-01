MotoGP | Acosta: "Puoi vedere Messi 1000 volte, ma non giocherai mai come lui"

Campione del mondo della Moto3 nel 2021 e della Moto2 nel 2023, in meno di tre anni, Pedro Acosta ha conquistato titoli nelle categorie formative prima di approdare, in un'apoteosi di aspettative, nella classe regina, dove i grandi talenti del momento lo attendono con grande curiosità.

Acosta, che non ha ancora 20 anni (li compie a maggio), è uno di quelli che non lascia mai indifferenti. Questo lunedì, dopo la presentazione della nuova livrea del team GasGas Tech3, squadra satellite della KTM, nella quale condividerà il box con Augusto Fernandez, quando gli è stato chiesto se fosse un bene o un male per lui che i dati di tutti i piloti del marchio fossero aperti, ha lasciato una di quelle frasi che sembrano destinate a rimanere nella storia. "Puoi guardare Leo Messi giocare mille volte, ma non giocherai mai come Leo Messi", ha detto.

Il ragazzo di Mazarrón ha concluso felicemente i test di Valencia lo scorso novembre, ma già allora aveva sottolineato di dover intensificare la sua preparazione fisica.

"La preparazione non è cambiata molto rispetto all'anno scorso", ha detto. "Alla fine mi sono concentrato sul miglioramento delle aree in cui abbiamo visto a Valencia che abbiamo un ampio margine di miglioramento, anche se mi alleno su altre moto, quindi non è la stessa cosa e non mi sento altrettanto veloce. Ho lavorato su ciò che pensiamo sia necessario per migliorare la mia guida. Abbiamo migliorato spalle, braccia, petto, questo era il mio obiettivo. Vorrei guadagnare un po' di massa muscolare in più, quei due chili che mi mancano, ma è difficile prima dell'inizio della stagione. Vedo piloti come Augusto, Jack Miller, Brad Binder, che sono molto più alti, non voglio dire che mi vedo in difficoltà, ma mi vedo più piccolo, è un handicap che vorrei compensare con più massa muscolare, che spero di acquisire durante l'anno", ha detto il nuovo pilota della GasGas.

Per Acosta, la pausa invernale è stata lunga "ma allo stesso tempo breve, i primi giorni ho dovuto occuparmi degli impegni e poi sistemare il fisico. Quando è stato il momento di iniziare a preparare la stagione mancava solo un mese, quindi le cose sono andate velocemente".

Mentre Acosta si preparava per la stagione, il suo debutto nella classe regina è stato circondato da un alone di grandi aspettative, e nessuno esclude che possa lottare per una vittoria quest'anno.

"Il problema è che si parla di risultati quando si è saliti sulla moto da un solo giorno. E' presto, ci sono molte aspettative, molte illusioni, per così dire. D'altra parte, l'unico anno in cui non mi sono posto un obiettivo in termini di risultati è stato proprio il peggiore, il primo in Moto2. Non so di cosa sarei contento, anche se facessi bene in Qatar non sarebbe un risultato realistico, visto che saremmo appena usciti dai test su quel circuito. Non posso parlare di obiettivi o risultati, non sarebbe realistico. Vorrei imparare a gestire l'elettronica e fare passi veloci e costanti in un weekend, che è solo di tre giorni, sarebbe un buon obiettivo".

Come gli è già successo nel 2022 ed ora di nuovo, Acosta sarà nella categoria con Agusto Fernandez, e sempre nella stessa squadra e con lo stesso numero, il 37. "Sarà una lotta continua, il numero è suo e bisogna rispettare queste cose, come vorrei che loro rispettassero il mio".

A Pedro è stato chiesto di parlare di Marc Marquez, visto che molti lo vedono come sue possibile erede, e di come vede le sue possibilità quest'anno con Gresini.

"Tutti sanno chi è Marc Marquez e cosa ha fatto. Penso che se farà bene non sarà una sorpresa, di sicuro sarà davanti, lo abbiamo visto a Valencia, fare giri veloci e avere ritmo. E abbiamo visto il Marc Marquez più calmo degli ultimi sette anni, non lo abbiamo visto muovere la moto o essere super aggressivo, e ha finito quarto o quinto. Credo che sia un momento molto positivo".

Quest'anno tutti si aspettano molto da KTM e dai suoi piloti, che si confronteranno con l'armata Ducati composta da ben otto moto. Ad Acosta è stato chiesto della condivisione dei dati e se questo, alla fine, possa far perdere valore ai piloti.

"Penso che tutto debba essere insegnato. Soprattutto noi, il gruppo KTM e GasGas, siamo a un punto di miglioramento e la condivisione ci può aiutare a velocizzare le cose. Ma si può vedere mille volte come gioca Leo Messi e non si arriva mai a giocare come Leo Messi. Quindi si può copiare, certo, tutto si può copiare nella vita, ma non è così facile".

Acosta arriverà in MotoGP nel 2024, proprio l'anno in cui la maggior parte dei piloti della categoria termina il proprio contratto, con i primi due o tre mesi della stagione che rappresentano un momento caldo per decidere il futuro della maggior parte della griglia. Motorsport.com ha chiesto a Pedro se KTM gli ha offerto rassicurazioni in merito, o se lui stesso vede una scadenza per dimostrare di essere al suo posto.

"Tutte queste questioni sono gestite dal mio manager (Albert Valera), io non so nulla. Preferisco fare le mie cose, concentrandomi sulla mia moto, che alla fine è quella che parla per me. Non so nulla delle date, se il mercato si muoverà tra due o tre mesi, sono tranquillo con KTM, so che se le decisioni non saranno prese tra due mesi, lo saranno tra tre, quattro o dovremo aspettare la fine della stagione. Sono molto tranquillo. Avevo già le idee chiare, ma a Valencia (in occasione dei test di novembre) la vita mi ha fatto capire che questo è il mio posto, e dove devo stare, all'interno della bolla KTM. Quindi sarà solo una questione di tempo, quanti mesi ci vorranno, per decidere cosa fare", dice lo spagnolo, che quest'anno ha un contratto con KTM per correre con GasGas, ma che sarà svincolato se la Casa austriaca non lo promuoverà nel team ufficiale nel 2025.