MotoGP | Acosta: “Non batterò il record di Marc vincitore più giovane”

Pedro Acosta, pupillo KTM, è considerato da molti uno dei piloti più talentuosi degli ultimi anni, e questo porta a un confronto con Marc Marquez e al successo che quest’ultimo ha avuto all’inizio della sua carriera in MotoGP. Allora pilota ufficiale Honda, Marc ha conquistato la vittoria solo alla sua seconda gara nella classe regina, nel 2013. Così, è diventato il pilota più giovane della storia della categoria a vincere una gara, all’età di 20 anni e 63 giorni.

Acosta inizia la sua stagione da rookie all’età di 19 anni e avrà tempo fino alla settima gara della stagione (al Sachsenring) per superare Marquez battendo così uno dei connazionali più blasonati. Tuttavia, il giovane spagnolo crede che non sia possibile vincere così presto una gara. Inoltre, ritiene che sia impossibile vincere subito nella MotoGP attuale, visti i cambiamenti che la categoria ha avuto in questi ultimi 11 anni.

Quando gli è stato chiesto se si aspetta di battere il record di Marquez, Acosta ha risposto: “Beh, non credo. È un’era MotoGP diversa, le moto sono cambiate molto. Ho fatto molti giri nei test, ma in gara non sono mai stato in gruppo, non ho provato a stare con tante moto. Credo che sarà dura, le aspettative di tutti sono positive, ma per niente. I momenti nelle nostre carriere sono diversi, non è il caso di pensarci”.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Marquez ha evidenziato la velocità che Acosta ha mostrato in questi anni e crede che sia indubbio il fatto che possa battere qualcuno dei suoi record nella sua prima stagione in MotoGP: “Ha dato prova di avere un grande talento, in Moto3, in Moto2, ma anche nei primi test a Sepang e qui in Qatar. Quando hai così tanto talento, prendi la moto e vai veloce da subito. Molti rookie in passato hanno ottenuto podi e vittorie, questo significa che può battere qualche mio record e farà parte del futuro della MotoGP”.

Acosta aveva firmato con KTM mentre era ancora nel mezzo del primo anno in Moto3, nel 2021, e questo ha portato a un ulteriore riflettore puntato su di lui quando correva nelle classi minori della MotoGP. L’aspettativa generata intorno allo spagnolo è cresciuta quando ha vinto la Moto3 al primo tentativo, incrementando la pressione al passaggio in Moto2 nel 2022. Ha trascorso due anni nella classe intermedia con il team Ajo, vincendo il titolo lo scorso anno con una gara d’anticipo rispetto alla fine della stagione.

Il portacolori GasGas crede che il salto dalla Moto3 alla Moto2 nel 2022 sia stato più duro rispetto alla sfida che ha di fronte ora, semplicemente perché si era sentito appesantito dalle aspettative che si erano create su di lui: “Il cambiamento dalla Moto3 alla Moto2 è stato grande, anche perché i media sono stati molto tosti con me. Non si trattava più del cambio di categoria, ma del cambio dei media. C’erano tante aspettative, ma era la prima stagione e tutti si aspettavano che vincessi il campionato. L’anno prima in Moto3 tutti si aspettavano che sarei passato direttamente in MotoGP. Forse i media per me sono stati troppo duri, ora sono un po’ più grande, ho più esperienza con queste cose”.