MotoGP | Acosta: "Importante creare una base solida, non andare forte"

Il primo giorno di Pedro Acosta in MotoGP è stato più che soddisfacente. In mezzo a molti occhi puntati sulla prima uscita di Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing, molti altri erano concentrati sul debutto dello spagnolo come pilota della classe regina, in sella alla GasGas Tech3. E la sfida iniziale è stata superata a pieni voti.

Dopo una prima uscita in pista per conoscere le caratteristiche della MotoGP, lo "Squalo" di Mazarrón ha acquisito fiducia nel corso della giornata per iniziare il suo adattamento. A poco a poco, si è sentito meglio fino a quando, nel pomeriggio, ha abbassato il suo tempo a 1'30"476, con il quale ha chiuso al 18° posto, appena davanti ad Alex Rins. Solo un incidente finale ha smorzato un po' la sua giornata, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il #31, il suo nuovo numero di gara.

Una volta sceso dalla MotoGP, Acosta non ha nascosto la sua gioia per essersi divertito, tanto da poter dare per scontata la sua posizione piuttosto bassa nella classifica dei tempi, cosa che di solito non gli piace. Lo spagnolo ha spiegato le sue sensazioni e il piano seguito durante la giornata.

"Oggi mi sono divertito molto", ha esordito. "Lo dico spesso, non mi piace essere 20°, ma oggi ne traggo gli aspetti positivi. Siamo stati quasi tutto il giorno a un secondo o poco più. Eravamo a 1"2, eravamo vicini alla top 15, quindi oggi sono molto contento".

"La moto andava molto bene. Correva molto. Alla prima uscita abbiamo deciso di non toccare alcun pulsante, di non toccare nulla, di mantenere la moto il più normale possibile. La prima volta che ho toccato un pulsante ho commesso un errore, ho fatto tre curve con la moto alzata e non c'è stato modo di abbassarla. Ma siamo contenti, i passi che abbiamo fatto sono stati costanti. Quello che abbiamo migliorato è stato mantenuto per tutta la giornata. Era importante avere una base solida, non serviva andare forte e poi farsi male", ha proseguito.

In seguito, Acosta ha spiegato la sua caduta alla fine della sessione pomeridiana: "Il primo incidente c'è stato perché sono stato testone, perché qui molte volte un rettilineo non è più un rettilineo: dalla curva 1 alla curva 2, dalla curva 6 alla curva 7, dalla curva 11 alla curva 12, non sono più rettilinei. Quindi, sono rimasto troppo a sinistra, non ho avuto il tempo di spostarmi a destra, ho premuto un pulsante per disattivare un dispositivo... Non ho avuto il tempo di fare tante cose. Sapevo che era difficile, ma nella mia testa pensavo 'entriamo'. E' stata una cosa stupida da fare, ma ora so cosa non fare".

Ha anche sottolineato di aver usato l'abbassatore della KTM, per non lasciare troppo lavoro da fare per i test di febbraio a Sepang: "Abbiamo usato il dispositivo dalla seconda uscita. La prima era per vedere come va la moto, per scoprire i freni e per capire com'è una MotoGP. Se oggi fossi stato tutto il giorno senza usare nulla, senza iniziare a capire l'elettronica, arriverei in Malesia e dovrei ricominciare da zero. Sono stato felice di capire questo fin dall'inizio, iniziando a capire come semplificarmi la vita per accendere o spegnere certe cose...".

"Avrò il mio bel da fare. KTM è molto interessata ad apportare miglioramenti durante l'inverno per tutti i piloti, e dovrò lavorare anche sulla condizione fisica", ha concluso Acosta, lasciando intendere che avrà un paio di mesi impegnativi prima di tornare in sella alla moto.