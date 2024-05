MotoGP | Acosta: "Forse mi sono surriscaldato un po' troppo"

Pedro Acosta ha compiuto 20 anni oggi. E lo ha festeggiato nel migliore dei modi: con un podio nella Sprint del Gran Premi di Catalogna. Si è dovuto dare molto da fare per conquistarlo, però, in una giornata che è stata ancora una volta di sopravvivenza.

Tutti sapevano che l'asfalto del Montmeló e la sua scarsa aderenza avrebbero rappresentato una sfida per tutti i piloti, cosa che ha portato alle cadute di Raúl Fernández, Brad Binder e Pecco Bagnaia quando erano in testa. Gli altri hanno cercato di approfittarne, come lo "Squalo di Mazarrón", che però ha finito per pagare il ritmo elevato che ha tenuto nella prima metà della corsa. Nella parte finale della gara, è stato superato da Aleix Espargaro e da Marc Marquez, dovendosi alla fine accontentare del terzo posto.

Acosta ha accolto con favore questo risultato nel giorno del suo compleanno, ma ha ammesso che avrebbe potuto fare meglio. Il problema è che si è "scaldato" troppo all'inizio: "Non è un brutto modo di festeggiare il mio compleanno. Poteva andare meglio, ma non direi che non ce l'abbiamo fatta. Sono contento", ha esordito. "Come a Le Mans, è stata un'altra gara di sopravvivenza. Questa volta ce l'abbiamo fatta. Abbiamo acquisito esperienza, soprattutto per domani. Alla fine, è stata una delle peggiori gare che ho fatto in questa breve stagione di MotoGP, una delle più difficili che abbiamo fatto. Il livello di gestione che si è dovuto fare è stato molto alto".

"Forse mi sono surriscaldato un po' quando Raul e Brad avevano un ritmo dell'1'39" basso. Stavo spingendo molto sul posteriore, il fumo usciva dal pneumatico e mi dicevo: 'Quanto durerà questo pneumatico'. Alla fine mi sono scaldato un po' con lui, con Brad, con Pecco, il mio pneumatico anteriore si è surriscaldato e, quando ho visto che la moto iniziava a non girare, ho surriscaldato anche il pneumatico posteriore. Ma siamo sopravvissuti a una gara che si preannunciava molto difficile", ha proseguito.

Il numero 31 non si aspetta una domenica più facile, ma tutt'altro, dopo le cadute di sabato, che non ha considerato "strane": "Domani sarà la stessa cosa, se non addirittura più complicata di oggi. Avevano detto che domenica sarebbe stata la giornata più calda di tutto il weekend. Ma oggi è già stato complicato, ci sono stati incidenti e non credo abbiano fatto nulla di strano, perché sono stati molto lenti, diciamo, o non abbiamo visto movimenti strani. Cercheremo di sopravvivere anche domani".

Acosta ha poi spiegato il suo diverso stile di guida, adottato a causa delle circostanze, che lo porteranno a non andare troppo forte al via domani: "I primi giri eravamo più simili a Binder, ma quando è caduto e la gomma si stava già surriscaldando, poi è stata più una questione di sopravvivenza, per vedere cosa potevo fare per fare le curve. Domani non dovremo riscaldarci se qualcuno avrà un ritmo più elevato in partenza".

Infine, il giovane della GasGas Tech3 ha sottolineato la sua buona partenza, l'aspetto su cui ha più difficoltà in MotoGP. "Ci siamo esercitati tutta la settimana sulle partenze, concentrandoci quasi solo su quelle, ma anche su altre tecniche, come il rilascio della frizione con una diversa impostazione. Credo che oggi abbia funzionato bene", ha aggiunto.