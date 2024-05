MotoGP | Acosta: "Alla prima curva alcuni hanno ceduto il passo a chi era all'esterno"

Il pilota della GasGas Tech3 è partito decimo in griglia, ma nei primi metri della Sprint aveva già perso alcune posizioni in quella che è probabilmente una delle uniche debolezze del giovane spagnolo esordiente: l'arte della partenza.

"Abbiamo salvato le carte all'ultimo momento", ha sintetizzato Pedro Acosta dopo la gara breve di sabato a Le Mans. "Non credo che la partenza sia stata male, ma quando mi sono messo a sinistra per entrare nella prima curva (la 3 in realtà), c'era così tanto traffico che alcuni hanno ceduto il passo a chi era all'esterno", ha spiegato.

"Credo che i piloti davanti a me siano stati troppo conservativi con i piloti all'esterno alla curva 2, perché sono stato passato da Jack Miller, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, tutti all'esterno. La verità è che mi sono trovato in una situazione in cui non potevo andare né avanti né indietro, ero imbottigliato e sono rimasto bloccato lì", ha spiegato. "Avevo davanti Bezzecchi e Di Giannantonio e ci mancava solo che dicessero agli altri di passare all'esterno. Se penso a come corrono di solito, credo che avrebbero potuto spingere un po' di più in quella fase".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Una volta superate le prime curve, quando le posizioni si sono stabilizzate, Acosta ha potuto iniziare a respirare.

"In gara, una volta che sono riuscito a liberarmi di piloti come Di Giannantonio e di quelli che andavano più piano (Miller, ma non lo nomina), stavamo facendo gli stessi tempi di Maverick Vinales. Anche con Aleix Espargaro eravamo molto vicini prima del salvataggio (ha rischiato di finire a terra, ma si è salvato in extremis), lo avevamo quasi preso, quindi nel complesso la gara è andata meglio di quanto indichi il risultato", è stata la valutazione del rookie spagnolo.

"All'inizio è stato tutto complicato, ma poi il ritmo è stato buono. Era una gara nella quale avremmo potuto combattere per il podio. La partenza è stata pessima, ma la gara è stata buona", è stato il riassunto dello squalo di Mazarrón.