MotoGP | Accordo Honda-LCR per frenare le ansie di sviluppo di Rins

Al suo arrivo al Circuit of the Americas (COTA) giovedì, Alex Rins ha detto di sentirsi "sprecato" dalla Honda che, a suo parere, non lo sta sfruttando a pieno. "Ho notato che la Honda non si appoggia abbastanza su di me; mi sento sprecato", ha sbottato lo spagnolo, tre giorni prima di ripartire da Austin, dove ha regalato alla Honda la prima vittoria in un anno e mezzo e la prima per il Team LCR dal 2018.

Le dichiarazioni in questione derivavano da un episodio particolare avvenuto due settimane prima, in Argentina, dove l'assenza per infortunio di Marc Marquez ha fatto sì che Rins ereditasse una specifica di telaio diversa da quella che utilizzava.

Dopo aver provato il telaio ed averlo confrontato con quello che già conosceva, il catalano ha suggerito di consentirgli di testare un terzo telaio, quello di Joan Mir. "Ho pensato che fosse il momento giusto, ma mi hanno detto di no", ha aggiunto lo spagnolo, prima di vivere il miglior weekend della Honda da molto tempo a questa parte, con il secondo tempo in qualifica e il secondo posto nella Sprint di sabato, e un'esuberante vittoria domenica.

L'intero Team LCR ha festeggiato un'impresa che pochi giorni prima sembrava una chimera. Ancora di più dopo le dichiarazioni di Rins giovedì. Ancora emozionato per il risultato, Cecchinello ha parlato con Motorsport.com e ha rivelato che la decisione di frenare il desiderio di Rins di evolvere la moto, esemplificato dal terzo telaio, è stata concordata con Honda.

"Forse un buon modo per spiegare questa vittoria è legato ai lamenti di Alex di giovedì, quando ha detto di non sentirsi sufficientemente utilizzato dalla Honda e di non avere accesso ad alcune parti", ha detto l'ex pilota.

"È vero, ma in realtà tutte queste cose le abbiamo. Siamo stati noi, insieme alla Honda, a frenare l'entusiasmo di Alex nel provare nuovi elementi, per non correre rischi. Non vogliamo commettere l'errore di prendere una direzione senza essere sicuri che sia quella giusta", ha aggiunto il dirigente, prima di entrare più nel dettaglio di come sono andate le cose.

"Quando è arrivato il telaio evoluzione, Alex voleva usarlo su entrambe le moto, ma ci siamo dati un programma per continuare a testare due telai diversi, avere le idee più chiare, dare informazioni migliori alla Honda ed andare avanti con lo sviluppo della moto. È chiaro che avevamo ragione", ha detto Cecchinello.

