MotoGP | A Tavullia apre il nuovo store ufficiale VR46

Uno spazio unico, pensato per chi vive la passione per Valentino Rossi e tutto il mondo VR46: la posizione è iconica, Via Cesare Battisti 5 a Tavullia, nello stabile precedentemente occupato dal ristorante “Da Rossi”, affacciato sul piazzale che è stato negli anni palcoscenico di festeggiamenti, bagni di folla, e meta immancabile per i viaggiatori amanti delle due ruote, e fan del dottore.

Uno spazio completamente ripensato e riprogettato, che si sviluppa su una superficie di 400mq all’interno dei quali vivere una experience unica del mondo VR46. Il progetto del nuovo store è di Marco Morosini, che ha realizzato un design unico e distintivo sia nelle forme che nei materiali, coniugando in maniera armonica tecnologia e linearità con lo spirito, il colore e l’ironia dell’immaginario che ruota da sempre attorno a Valentino. Un percorso che trasporta gli ospiti nella storia, fatto di immagini, racconti appesi alle pareti, cimeli e oggetti unici.

Ma il nuovo store è anche divertimento, gioco e quel pizzico di adrenalina che non può mancare: sarà possibile infatti vivere una vera esperienza di guida sulle 4 ruote, grazie ai 3 simulatori professionali presenti nello store e grazie ai quali il nostro pubblico potrà misurare la propria abilità sui circuiti più famosi del mondo.

Unica è anche la shopping experience: un percorso nella storia raccontata attraverso i prodotti delle coloratissime linee fan, le capsule Dainese VR46, la collezione VR46 Riders Academy, fino alla neonata VR Equipment, la linea di abbigliamento tecnico e accessori per Motocross, Mountain bike, Active training, pensata per Valentino Rossi, e declinabile a tutti gli sportivi del mondo che cercano il massimo della performance nei loro allenamenti e attività agonistiche.