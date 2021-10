I promoter del campione del mondo MotoGP hanno praticamente disegnato il calendario provvisorio per la stagione 2022, che sarà composto da 21 appuntamenti, quattro dei quali in Spagna, che mantiene i suoi tradizionali Gran Premi: Jerez, Barcellona, Aragon e Valencia.

Il Mondiale inizierà, come al solito, in Qatar e la prima novità arriverà al secondo appuntamento, che si terrà per la prima volta al circuito di Mandalika, in Indonesia, dove andrà in scena anche uno dei test pre-stagionali. L'Argentina, dopo due anni d'assenza dovuti alla pandemia, ritornerà come terza gara dell'ann, in back to back con Austin all'inizio di aprilia.

La MotoGP sbarcherà in Europa a Portimao, il 24 aprile, che entra quindi nel calendario dopo aver fatto da "tappabuchi" nelle due stagioni colpite dalla pandemia del COVID-19. Il Gran Premio d'Italia, al Mugello, è previsto per il weekend del 29 maggio. Il 10 luglio poi ci sarà il debutto del Motomondiale al KimyRing, sede del Gran Premio di Finlandia, sul quale pende ancora l'omologazione della pista.

Dopo la pausa estiva, si riprenderà a Silverstone il 7 agosto, mentre il 4 settembre andrà in scena la seconda tappa italiana a Misano. Le gare poi continueranno in Europa fino al 18 settembre, ad Aragon, che aprirà una tripletta della quale faranno parte anche il Gran Premio del Giappone e quello della Thailandia, pronte a tornare dopo due anni di stop.

Stesso discorso che vale per Austrialia e Malesia, che saranno in "back to back" il 16 ed il 23 ottobre. Come detto, la stagione si concluderà con il ritorno in Europa, come da tradizione a Valencia, nel weekend del 6 novembre.

MotoGP 2022: il calendario provvisoria

Data

Gran Premio Circuito 6 marzo Qatar Losail 20 marzo Indonesia Mandalika 3 aprile Argentina Termas 10 aprile Americhe Austin 24 aprile Portogallo Portimao 1 maggio Spagna Jerez 15 maggio Francia Le Mans 29 maggio Italia Mugello 5 giugno

Catalogna Barcellona 19 giugno Germania Sachsenring 26 giugno Olanda Assen 10 luglio Finlandia KymiRing 7 agosto Gran Bretagnaa Silverstone 21 agosto Austria Red Bull Ring 4 settembre San Marino Misano 18 settembre Teruel Aragon

25 settembre Giappone Motegi 2 ottobre Thailandia Buriram 16 ottobre Australia Phillip Island 23 ottobre Malesia Sepang 6 novembre Valencia Valencia