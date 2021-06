MotoGP 2021: orari TV di Sky, TV8 e DAZN del GP d'Olanda

La MotoGP è arrivata ormai ad un passo dalla pausa estiva. Il Gran Premio di Germania ci ha restituito un grande Marc Marquez, tornato alla vittoria dopo oltre 500 giorni d'astinenza, e questo fine settimana il Motomondiale sarà di scena ad Assen per l'ultimo appuntamento che precederà una lunga pausa che andrà fino alla prima settimana di agosto.

Prima del meritato riposo però c'è da affrontare ancora la tappa olandese, che sarà importante per vedere se il pilota della Honda si potrà confermare anche su un tracciato diverso dal "suo" Sachsenring e se la KTM potrà continuare ad impensierire Fabio Quartararo e le Ducati.

L'azione in pista sarà in diretta come di consueto sia su Sky Sport MotoGP HD che su DAZN, mentre TV8 e TV8 HD trasmetteranno le sintesi delle qualifiche e le differite delle gare, compresa quella della MotoE, che fa il suo debutto in Olanda. Di seguito, ecco la programmazione completa del weekend, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 25 giugno

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 26 giugno

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:10 - E-Pole MotoE

Domenica 27 giugno

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

15:30 - Gara MotoE

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 26 giugno

16:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 27 giugno

14:05 - Gara Moto3

15:25 - Gara Moto2

17:05 - Gara MotoGP

18:00 - Gara MotoE

LIVE Motorsport.com

Sabato 26 giugno

Dalle 13:00 - FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 27 giugno

Dalle 13:30 - Gara MotoGP