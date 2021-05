Dopo la clamorosa doppietta Ducati a Jerez de la Frontera, che ha terminato la striscia vincente della Yamaha, la MotoGP fa rotta verso Le Mans per il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2021.

Si arriva sul tracciato transalpino con Pecco Bagnaia leader della classifica iridata, ma ancora a secco di successi. E pure con il pilota di casa, Fabio Quartararo, che vorrà riscattare la domenica negativa del GP di Spagna, ma che dovrà fare i conti con un braccio operato appena 10 giorni fa. Senza dimenticare Marc Marquez, che dovrà pesare i suoi progressi dopo qualche giorno di riposo.

L'azione in pista sarà in diretta per l'intero weekend sia su Sky Sport MotoGP HD che sulla piattaforma DAZN. Sul digitale terrestre invece TV8 e TV8 HD trasmetteranno le sintesi delle qualifiche e la differita delle quattro gare, compresa quella della MotoE, che scenderà in pista per il suo secondo appuntamento stagionale.

Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com:

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 14 maggio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 15 maggio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:10-17:00 - E-Pole MotoE

Domenica 16 maggio

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 15 maggio

15:35 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 16 maggio

13:00 - Gara MotoE

14:00 - Gara Moto3

15:45 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 15 maggio

Dalle 9:30 - FP3 MotoGP

Dalle 13:00 - FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 16 maggio

Dalle 13:30 - Gara