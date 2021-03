MotoGP 2021: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Doha

Mandata in archivio la prima gara della stagione, con la bellissima vittoria di Maverick Vinales, la MotoGP non avrà un attimo di tregua. Questo fine settimana, infatti, il Motomondiale sarà nuovamente in pista per il secondo appuntamento, il Gran Premio di Doha, che si disputerà sempre sul tracciato di Losail.

Sicuramente i temi non mancheranno, perché sarà bello capire se la Ducati riuscirà a ridurre il consumo delle gomme e a rispondere al successo della Yamaha. Ma lo stesso Vinales è atteso ad una conferma che rappresenterebbe una grande prova di maturità per lui.

A differenza dello scorso fine settimana, questa volta però l'azione in pista non sarà in diretta solamente su Sky Sport MotoGP e su DAZN, ma anche su TV8, che trasmetterà live le qualifiche e le gare di tutte e tre le classi (le gare in realtà avranno un delay di circa 5 minuti).

Dirette Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 2 aprile

12:50-13:30 - FP1 Moto3

13:45-14:25 - FP1 Moto2

14:40-15:25 - FP1 MotoGP

17:10-17:50 - FP2 Moto3

18:05-18:45 - FP2 Moto2

19:00-19:45 - FP2 MotoGP

Sabato 3 aprile

12:25-13:05 - FP3 Moto3

13:20-14:00 - FP3 Moto2

14:15-15:00 - FP3 MotoGP

16:30-17:10 - Qualifiche Moto3

17:25-18:05 - Qualifiche Moto2

18:20-18:50 - FP4 MotoGP

19:00-19:40 - Qualifiche MotoGP

Domenica 4 aprile

13:40-14:00 - Warm-Up Moto3

14:10-14:30 - Warm-Up Moto2

14:40-15:00 - Warm-Up MotoGP

16:00 - Gara Moto3

17:20 - Gara Moto2

19:00 - Gara MotoGP

