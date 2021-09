MotoGP 2021: gli orari TV del Gran Premio d'Aragon

La MotoGP fa tappa a Motorland Aragon per il suo 13esimo appuntamento stagionale, che si preannuncia ricco di spunti. Su tutti, l'attesissimo debutto di Maverick Vinales in sella all'Aprilia. Dopo la burrascosa rottura con la Yamaha, il pilota spagnolo non ha voluto perdere tempo ed ha deciso di iniziare subito la sua avventura con la Casa di Noale. Del resto, la scorsa settimana la prima presa di contatto con la RS-GP è stata molto positiva, visto che a Misano è riuscito a girare subito ad un decimo dal record in gara dopo appena due giorni.

In casa Aprilia però ci sono grandi aspettative anche attorno ad Aleix Espargaro, visto che il pilota di Granollers ha regalato al marchio veneto il suo primo podio in epoca MotoGP proprio a Silverstone e che il tracciato alle porte di Alcaniz è uno dei più preferiti. Senza dimenticare poi che parliamo di una pista sulla quale solitamente la RS-GP si è comportata bene in passato.

Dopo la quinta vittoria stagionale ottenuta a Silverstone, Fabio Quartararo si presenta ad Aragon con un vantaggio importante sugli inseguitori: 65 punti su Joan Mir, 69 su Johann Zarco e 70 su Pecco Bagnaia. Tantissimi se si pensa che teoricamente mancano solo sei gare alla fine della stagione (bisognerà capire se il GP della Thailandia verrà recuperato o meno). In Gran Bretagna sia Mir che Bagnaia hanno dovuto fare i conti con un degrado anomalo degli pneumatici Michelin, quindi si spera che questa volta possa filare tutto liscio da questo punto di vista.

Questa volta poi non bisognerà commettere l'errore di sottovalutare la Honda, che a Silverstone ha dato segnali importanti di ripresa, con la pole position conquistata da Pol Espargaro, ma soprattutto ha dei precedenti incoraggianti su questo tracciato: lo scorso anno Takaaki Nakagami conquistò la pole nella seconda gara disputata ad Aragon, mentre nel primo appuntamento Alex Marquez contese la vittoria ad Alex Rins praticamente fino alla fine. Inoltre, anche Marc Marquez ha un ottimo ruolino di marcia, perché parliamo di una pista che gira in senso antiorario, che sono sempre le preferite del campione di Cervera.

Gli orari del Gran Premio di Aragon

Dopo che a Silverstone c'era stata l'inversione delle gare tra la MotoGP e la Moto2, a causa del fuso orario e della concomitanza con la Formula 1, questo fine settimana si torna al format tradizionale con la classe regina che andrà a completare il programma della giornata di domenica.

Venerdì 10 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 11 settembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 12 settembre

Warm-Up Moto3: 8:40-9:00

Warm-Up Moto2: 9:10-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Come posso vedere il Gran Premio di Aragon in TV?

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Differita (sintesi qualifiche sabato alle 18:45; gara Moto3 domenica alle 17:30; gara Moto2 domenica alle 18:45; gara MotoGP domenica alle 20.

