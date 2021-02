MotoGP 2021: ecco le date delle presentazioni dei team

La stagione 2021 della MotoGP inizierà leggermente più tardi rispetto agli ultimi anni, il 28 marzo in Qatar. Questo ha anche significato che le presentazioni delle squadre sono state ritardate. Infatti, dopo la cancellazione del primo test pre-stagionale a Sepang, previsto per metà febbraio, i piloti non saranno in azione fino a marzo.

L'attesa per la prima presentazione finirà domani, 5 febbraio, alle 18:00, quando il team Esponsorama farà debuttare Enea Bastianini attraverso una diretta su Instagram. Accanto a lui ci sarà anche Luca Marini, che il 16 febbraio avrà anche un evento a parte insieme ai piloti dello Sky Racing Team VR46.

La livrea della moto del pilota di Tavullia, che avrà dei colori proprio i colori della squadra "di famiglia", quindi diversi da quelli di Bastianini, è già stata mostrata durante la finale di X-Factor.

MotoGP 2021 - Le presentazioni confermate

Data Team Dove 10 dicembre Esponsorama (Sky VR46)* TV 19 gennaio Red Bull KTM Factory Racing (fotos) online 5 e 16 febbraio Esponsorama Instagram 9 febbraio Ducati online 12 febbraio Red Bull KTM Factory Racing online 12 febbraio KTM Tech3 online 15 febbraio Monster Yamaha online 18 febbraio Petronas Yamaha online 22 febbraio

Repsol Honda online 5 o 6 marzo

Suzuki Qatar 19 e 20 febbraio LCR Honda Facebook Da confermare

Pramac Ducati - Da confermare

Aprilia Gresini - *Solo la moto de Luca Marini

Il 9 febbraio, alle 16, sarà la volta della squadra ufficiale Ducati, che mostrerà le nuove Desmosedici GP e la coppia inedita di piloti formata da Jack Miller e Pecco Bagnaia. Sarà un evento online che potrà essere seguito sul sito della Rossa, ma che copriremo con attenzione anche su Motorsport.com.

Tutto fa pensare che questo formato sia quello che la maggior parte delle squadre seguirà a causa della pandemia del COVID-19, lontano dalle presentazioni affollate che eravamo abituati a vedere in passato.

Red Bull KTM Factory Racing ha pubblicato un servizio fotografico mostrando le moto che saranno affidate a Brad Binder e Miguel Oliveira nel 2021, anche se non è stato confermato che questa sarà la livrea definitiva delle RC16 ufficiali. Per scoprirlo bisognerà attendere le 10:00 del 12 febbraio, quando saranno svelate sempre online insieme a quelle del team satellite Tech 3, che da quest'anno non avrà più il marchio dell'energy drink sulle sue carene.

Anche la Yamaha ha già confermato la data di presentazione delle sue due squadre. Il team ufficiale, che accoglie Fabio Quartararo come nuovo compagno di squadra di Maverick Vinales, ha annunciato che svelerà le M1 in una presentazione online che andrà in scena il 15 febbraio alle ore 10:30. Il team Petronas invece avrebbe dovuto presentare le moto di Valentino Rossi e Franco Morbidelli a Sepang il 18 febbraio, prima dell'inizio dei test. Ora bisognerà capire invece come avverrà l'evento.

Per quanto riguarda i campioni della Suzuki, bisognerà aspettare i test in Qatar per scoprire la moto con cui difenderanno il titolo a squadre e quello piloti conquistato con Joan Mir.

L'ultima squadra ad annunciare la sua presentazione è stata la Honda LCR. Nel caso della squadra di Lucio Cecchinello, questa si svolgerà in due giorni, dato che i suoi piloti correranno con colorazioni differenti. La moto di Alex Marquez, che dovrebbe avere una livrea Castrol, sarà mostrata il 19 febbraio. Un giorno più tardi sarà la volta di quella con i colori Idemitsu di Takaaki Nakagami. Entrambe saranno mostrate su Facebook.

Questo sarà solo l'antipasto di quella della squadra ufficiale, che invece presenterà le RC213V del redivivo Marc Marquez e del nuovo arrivato Pol Espargaro il 22 febbraio. Anche in questo caso si tratterà di un evento online, per la prima volta in assoluto nella storia della HRC. Al momento però non ci sono ancora i dettagli legati agli orari.

Finora non si sa nulla del resto delle squadra, ma tenete d'occhio questo articolo, perché lo aggiorneremo mano a mano che le squadre comunicheranno i lori piani, annunciando le nuove date.

