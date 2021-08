MotoGP 2021: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP d'Austria

Dopo la pausa estiva, la MotoGP è pronta ad affrontare un back-to-back, ovvero due gare consecutive che, per altro, si tengono entrambe sulla stessa pista: il Red Bull Ring.

Archiviato il GP di Stiria, il Motomondiale si appresta ad affrontare il Gran Premio d'Austria. Per seguire tutti i turni del weekend magiaro potete trovare di seguito i palinsesti televisivi di Sky, DAZN e TV8, ma anche gli orari delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, con cui potrete seguire tutto ciò che accade dentro e fuori la pista dalle Libere 4 sino alla gara di domenica.

Palinsesto TV di Sky e DAZN (Dirette)

Venerdì 13 agosto

Libere 1 Moto3: ore 9:00 - 9:40

Libere 1 MotoGP: ore 9:55 - 10:40

Libere 1 Moto2: ore 10:55 - 11:40

Libere 2 Moto3: ore 13:15 - 13:55

Libere 2 MotoGP: ore 14:10 - 14:55

Libere 2 Moto2: ore 15:10 - 15:55

Sabato 14 agosto

Libere 3 Moto3: ore 9:00 - 9:40

Libere 3 MotoGP: ore 9:55 - 10:40

Libere 3 Moto2: ore 10:55 - 11:35

Qualifiche Moto3: ore 12:35 - 13:15

Libere 4 MotoGP: ore 13:30 - 14:00

Qualifiche MotoGP: ore 14:10 - 14:50

Qualifiche Moto2: ore 15:10 - 15:50

E-Pole MotoE: ore 16:10 - 16:50

Domenica 15 agosto

Warm Up Moto3: ore 8:40 -. 9:00

Warm Up Moto2: ore 9:10 - 9:30

Warm Up MotoGP: ore 9:40 - 10:00

Gara Moto3: ore 11:00

Gara Moto2: ore 12:20

Gara MotoGP: ore 14:00

Gara MotoE: ore 15:30

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 14 agosto

15:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 15 agosto

16:30 - Gara Moto3

17:45 - Gara Moto2

19:30 - Gara MotoGP

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Sabato 14 agosto

Libere 4 e Qualifiche: ore 13:00 - 15:00

Domenica 15 agosto

Gara: ore 13:30