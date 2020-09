MotoGP 2020: orari TV Sky, DAZN e TV8 del GP d'Emilia Romagna

La MotoGP non conosce pause nel 2020. Appena archiviato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con la bellissima doppietta firmata da Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, il Motomondiale è già pronto a tornare in pista, sempre a Misano, dove questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio dell'Emilia Romagna, appuntamento che segna il giro di boa della stagione.

Se i nostri giovani cercheranno conferme, c'è anche chi sicuramente si vorrà riscattare, a partire da un Valentino Rossi che si è visto soffiare il gradino più basso del podio da Joan Mir proprio a poche curve dal traguardo. Ma anche da un Andrea Dovizioso che è sì in testa al Mondiale, ma ha disputato una gara anonima, chiudendo settimo.

Quello che più di tutti si vorrà riscattare però è Fabio Quartararo, perché il pilota della Yamaha Petronas ha perso la leadership iridata a causa del suo primo zero stagionale, provocato da ben due cadute.

Anche questa settimana l'azione in pista sarà coperta in diretta, non solo da Sky Sport MotoGP HD e da DAZN, ma anche da TV8 e TV8 HD, che trasmetteranno però solo le qualifiche e le gare. Di seguito, ecco tutta la programmazione, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 18 settembre

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 19 settembre

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

11:45 - E-Pole MotoE

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:15 - Gara 1 MotoE

Domenica 20 settembre

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara 2 MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 19 settembre

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

16:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 20 settembre

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 19 settembre

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 20 settembre

13:30 - LIVE Gara MotoGP