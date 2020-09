MotoGP 2020: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di San Marino

La MotoGP ha appena completato quella che potremmo definire la sua "pausa estiva". Per l'unica volta in questa stagione, infatti, il Motomondiale non è sceso in pista per due settimane di fila, ma è pronto a ripartire alla grande con l'appuntamento di Misano.

Ci eravamo lasciati con la prima vittoria nella classe regina di Miguel Oliveira al Red Bull Ring e con Fabio Quartararo in vetta alla classifica iridata, ma incalzato a soli tre punti da Andrea Dovizioso.

Il duello per il vertice della classifica, che vede tantissimi piloti racchiusi nello spazio di una ventina di punti, è pronto a riaccendersi sulle rive dell'Adriatico, dove lo scorso anno a vincere fu il grande assente Marc Marquez, battendo proprio all'ultimo giro il pilota della Yamaha Petronas.

Per la prima volta in questa stagione ci saranno 10mila fortunati che avranno accesso al circuito per assistere dal vivo alle gare, ma anche chi sarà a casa avrà un'offerta molto ricca, visto che il programma sarà in diretta su Sky, DAZN ed anche su TV8, ad eccezione delle qualifiche della Moto2, che saranno in differita sul digitale terrestre vista la concomitanza con quelle della Formula 1.

Di seguito, ecco la programmazione completa del weekend, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com:

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 11 settembre

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 12 settembre

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:05 - E-Pole MotoE

Domenica 13 settembre

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 12 settembre

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

16:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 13 settembre

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 12 settembre

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 13 settembre

13:30 - LIVE Gara MotoGP