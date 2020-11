MotoGP 2020: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP d'Europa

La MotoGP si appresta ad entrare nel rush finale della stagione 2020. Inizia dal Circuito Ricardo Tormo di Valencia, e per la precisione dal Gran Premio d'Europa, la tripletta che deciderà chi sarà l'erede al trono di Marc Marquez, con ancora ben sei piloti che hanno sulla carta la chance di laurearsi campioni.

Tra il leader Joan Mir ed il sesto Alex Rins ci sono appena 32 punti, e nel mezzo ci sono anche Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso. Gli ingredienti per un finale infuocato quindi sembrano esserci tutti.

Per quanto riguarda le televisioni, l'azione in pista sarà in diretta su Sky Sport MotoGP e sulla app di DAZN. Sul digitale terrestre, quindi su TV8 e TV8 HD invece saranno trasmesse le sintesi delle qualifiche e le differite delle tre gare. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 6 novembre

9:00-9:40 - Libere 1 Moto3

9:55-10:40 - Libere 1 MotoGP

10:55-11:35 - Libere 1 Moto2

13:15-13:55 - Libere 2 Moto3

14:10-14:55 - Libere 2 MotoGP

15:10-15:50 - Libere 2 Moto2

Sabato 7 novembre

9:00-9:40 - Libere 3 Moto3

9:55-10:40 - Libere 3 MotoGP

10:55-11:35 - Libere 3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - Libere 4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 8 novembre

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 7 novembre

16:45 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 8 novembre

14:05 - Gara Moto3

15:25 - Gara Moto2

17:05 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 7 novembre

9:30 - Libere 3 MotoGP

13:00 - Libere 4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 8 novembre

9:15 - Warm-Up MotoGP

13:30 - Gara MotoGP