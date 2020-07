MotoGP 2020: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP d'Andalusia

La MotoGP 2020 si è aperta con il "botto" nel vero senso della parola. L'infortunio del grande favorito Marc Marquez potrebbe cambiare tutti gli scenari della stagione e quindi diventerà molto interessante capire se i suoi principali antagonisti sapranno capitalizzare la cosa o meno.

Nella prima gara sul tracciato di Jerez de la Frontera si direbbe di sì, visto che sul podio sono saliti Fabio Quartararo, Maverick Vinales ed Andrea Dovizioso. Dopo il primo successo nella classe regina, il pilota francese sarà sicuramente voglioso di provare a concedere il bis, con il Gran Premio di Andalusia che si disputerà sempre sullo stesso tracciato. C'è da scommettere però che gli altri due non staranno a guardare e che anche la concorrenza sarà più agguerrita che mai.

Proprio come la scorsa settimana, l'azione in pista sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP HD. All'offerta satellitare poi si aggiunge sempre quella di DAZN, che trasmetterà in diretta streaming e on demand prove libere, qualifiche e gare delle tre classi. Sintesi delle qualifiche e differite delle tre gare invece per TV8 e TV8 HD.

Di seguito ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 24 luglio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 25 luglio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:05 - E-Pole MotoE

Domenica 26 luglio

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 25 luglio

15:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 26 luglio

14:15 - Gara Moto3

15:25 - Gara Moto2

17:05 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 25 luglio

9:40 - LIVE FP3 MotoGP

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 26 luglio

9:00 - LIVE Warm-Up MotoGP

13:30 - LIVE Gara MotoGP

