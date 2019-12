MotoGP 2019: si cade di meno, Zarco batte Marquez

Arrivano dati positivi dalla stagione di MotoGP che ci siamo appena messi alle spalle. Con 220 cadute, infatti, l'annata terminata da pochi giorni è la migliore degli ultimi 4 anni dove si erano registrate sempre intorno alle 300 scivolate. Un dato indubbiamente importante che dimostra il grande lavoro fatto soprattutto dalla Michelin.

Basta scorrere i numeri per accorgerci che dal 2016, anno dell'arrivo in MotoGP del marchio francese di pneumatici, le cadute erano aumentate enormemente. Michelin però in queste stagioni ha lavorato tanto per migliorare il grip delle gomme e i risultati si sono visti proprio quest'anno.

Oltre alle gomme però bisogna dare un po' di merito anche alle moto, che con l'elettronica sono diventate più stabili. A dimostrazione di ciò il dato riguardante le tre categorie del Motomondiale ci conforta. Con 971 cadute, infatti, questa è risultata essere la migliore stagione degli ultimi 6 anni.

A ricevere la maglia nera del GP con il maggior numero di cadute in questa stagione è stato Le Mans che ha visto ben 90 incidenti. Per quanto concerne i rider, invece, dopo l'ultimo biennio da primato, finalmente Marc Marquez si libera dall'etichetta di pilota che cade di più in MotoGP lasciando questa incombenza a Johann Zarco, che ha portato a casa ben 17 incidenti.

Alle spalle del francese il duo della Pramac Miller-Bagnaia che sono caduti rispettivamente 15 e 14 volte. Solo, si fa per dire, 14 scivolate anche per Marquez, mentre Dovizioso, tra i piloti titolari si guadagna il titolo di rider autore di meno incidenti in MotoGP, solo 4. Bene anche Viñales e Quartararo che si sono fermati a quota 6 e Valentino Rossi fermo ad 8 come Morbidelli.

A riprova di una moto che sembra decisamente più docile delle altre, la Yamaha piazza quindi tutti e quattro i propri piloti nelle ultime posizioni di questa speciale classifica. A livello assoluto, invece, tenendo conto anche di Moto2 e Moto3, il pilota protagonista di più incidenti in questo 2019 è stato Tom Booth-Amos.