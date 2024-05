MotoGP | Rossi: "Bagnaia non si è fatto mangiare in testa da Marquez"

In tanti aspettavano il duello tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez con entrambi in sella alla Ducati. A Portimao abbiamo avuto un antipasto che purtroppo non si è concluso nel migliore dei modi, perché i due hanno finito per scontrarsi e finire ruote all'aria, in quello che la Direzione Gara ha considerato un normale incidente di gara.

In quel caso, però, la posta in palio era bassa, perché i due si stavano contendendo un quinto posto in una gara che era stata al di sotto delle aspettative per entrambi, e che quindi si sarebbe conclusa con l'amaro in bocca anche se non ci fosse stato l'incidente (al netto che i 10/11 punti buttati quel giorno potrebbero pesare a fine anno...).

Il primo duello per la vittoria si è concretizzato domenica a Jerez e bisogna dire che Bagnaia è stato bravissimo a far valere i galloni di campione del mondo: dopo esservi visto mangiare un margine di circa un secondo, Pecco sembrava quasi spacciato, ma quando il #93 si è infilato all'interno alla curva 9 ha incrociato e si è rimesso davanti con tanto di carenata alla curva 10, mettendo in chiaro che voleva fortemente questo successo.

Ed è così che l'ha letta anche il suo mentore Valentino Rossi, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP nel post-gara: "Quando Marc l'ha passato alla curva 9, andando un po' largo, Pecco si è rinfilato alla 10 con un'entrata di quelle che di solito fa Marquez. Lì secondo me gli ha fatto subito capire che voleva vincere lui...".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Dorna

Il "Dottore" ha anche sottolineato l'importanza del modo in cui il ducatista ha risposto allo spagnolo: "Pecco considera Marquez uno degli avversari del campionato e si è visto qual è il suo approccio di quest’anno con Marc: quando lo passa, cerca sempre di ripassarlo. E questo è molto improtante perché uno come Marquez tende a mangiarti sopra la testa se vede che sei un po’ meno forte. Se sanguini, ti morde più forte".

"Alla fine Bagnaia ha fatto tre giri perfetti e ha dimostrato di essere il più bravo a guidare la Ducati. Un pilota completo, ma questo non lo scopriamo oggi. D'altronde il numero che ha davanti al cupolino non lo regalano", ha concluso.

Tra le altre cose, tra il 9 volte iridato ed il piemontese c'è stato anche un siparietto molto divertente proprio durante la diretta di Sky: "Ciao Pecco, volevo dirti che dopo oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come quello che hai fatto te oggi...", ha detto Valentino, fiero per il modo in cui il suo "allievo" ha battuto lo storico rivale Marquez. "Secondo me hai già dato, quindi va bene così: siamo pari", è stata la replica di Pecco.