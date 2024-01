MotoGP | VR46 svela i suoi nuovi colori il 24 gennaio a Riccione

Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione è partito, ma prima di accendere i motori è tempo di togliere i veli alle armi con cui piloti e team combatteranno in MotoGP. Dopo diverse date già confermate, è oggi il team Pertamina Enduro VR46 ad annunciare il giorno in cui verrà presentata la sua Ducati. Trionfo romagnolo per la squadra di Valentino Rossi, che si svelerà il 24 gennaio al Palazzo dei Congressi di Riccione. Sarà una data importante per il team, che per l'occasione svelerà i nuovi colori con cui scenderà in pista.

Con un nome rinnovato grazie alla presenza del colosso indonesiano Pertamina, il team di Tavullia toglierà i veli alla Desmosedici GP23, versione dello scorso anno data in dotazione alla VR46. L’evento sarà visibile in diretta sul canale YouTube del team a partire dalle ore 15 (ora locale). A difendere i colori della squadra saranno il confermatissimo Marco Bezzecchi e il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio. Il pilota di Viserba ha debuttato nella classe regina proprio con la VR46, mentre il romano subentra dopo l’avventura in Gresini, portando con sé un buon palmarès, grazie alla vittoria dello scorso anno in Qatar.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Proprio da Lusail si riparte con la stagione 2024 della MotoGP. Lì si spegnerà il semaforo, ma potremo vedere in azione il duo VR46 già all’inizio del prossimo mese, quando la classe regina volerà in Malesia per i test invernali. Oltre al team Pertamina Enduro VR46, conosciamo già altre date di presentazioni: la prima a renderla nota è stata Ducati ufficiale, che si svela dal 21 al 23 gennaio a Madonna di Campiglio. È poi il turno del team Gresini, che si presenta il 20 gennaio a Riccione. Il 26 gennaio toccherà al nuovissimo team Trackhouse, che toglierà i veli all’Aprilia a Los Angeles. Yamaha ha ufficializzato il 5 febbraio a Sepang come data di presentazione.

Presentazioni 2024 MotoGP