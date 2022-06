MotoGP | LCR spiega perché è Nakagami a provare le novità Honda

Pol Espargaro ha rivelato alla vigilia del Gran Premio di Catalogna, in programma questo fine settimana al Montmelo, che Honda ha deciso di cedere le nuove componenti al pilota del team satellite Takaaki Nakagami. Questa manovra potrebbe portare alla conclusione che il pilota spagnolo ha perso la fiducia della Casa alata.

Una settimana fa, Honda aveva portato al Mugello un telaio e un forcellone nuovi direttamente da Tokyo, che però sono stati montati sulla RC213V di Marc Marquez. Tuttavia, durante il weekend del GP d’Italia, l’otto volte campione del mondo ha annunciato che si sarebbe operato di nuovo e HRC ha deciso che queste novità passeranno alla moto di Nakagami per questo fine settimana. Salta dunque quella che sarebbe la logica linea di successione con Pol Espargaro, pilota ufficiale. Lo spagnolo ha lamentato questa decisione davanti ai media, però ha assicurato che Honda aveva i suoi motivi.

Lucio Cecchinello, proprietario di LCR dove corre Nakagami, ha spiegato quest’oggi a DAZN i motivi che secondo lui hanno portato Honda a questa decisione: “Al momento Nakagami è uno dei piloti più veloci in Honda, ha ottenuto buoni risultati nelle ultime gare e la fabbrica ha considerato che può essere un buon collaudatore di queste nuove componenti”.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, la spiegazione lascia molti buchi e fa pensare che, come accade, non si lasciano provare i pezzi che possano servire per l’anno seguente a piloti che presumibilmente non continuano con quel marchio. L’unico pilota con un contratto in vigore per il 2023 è Marc Marquez, che è infortunato e senza data di rientro. Perciò si potrebbe perdere un anno in più, la fase di sviluppo della moto.

Pol Espargaro, Alex Marquez e lo stesso Nakagami sono in scadenza di contratto alla fine di quest’anno e nessuno ha comunicato, da HRC, se i rapporti continueranno. “Taka è un uomo Honda, è nella squadra da molti anni e se continuerà a correre o meno nel team in MotoGP, l’anno prossimo sarà in Honda. Per questo, le novità che vengono provate e tutte le informazioni raccolte sono in buone mani”, ha assicurato Cecchinello, che ha preferito non sbilanciarsi sul futuro dei propri piloti.