Morbidelli: "Zarco è un mezzo assassino"

"Sto bene rispetto alla caduta che ho fatto". Franco Morbidelli si sente quasi un mezzo miracolato e ne ha tutti i motivi, perché oggi è stato vittima di un incidente davvero terribile, a quasi 300 km/h.

La sua traiettoria e quella di Johann Zarco si sono incrociate sulla piega a sinistra che conduce alla staccata della curva 3 e il contatto tra la sua Yamaha e la Ducati del francese ha innescato una carambola pazzesca, dal quale fortunatamente sono usciti illesi loro, ma anche Maverick Vinales e Valentino Rossi, che hanno visto arrivare le due moto come proiettili, venendo evitati per miracolo.

Sulle responsabilità di quanto accaduto, Franco non sembra avere grossi dubbi: "Zarco è un mezzo assassino. Fare una frenata così a 300 km/h è veramente avere poco amore per se stessi e per quelli con cui stai correndo" ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Io spero veramente che questo grandissimo incidente lo faccia riflettere un po' di più, perchè è stato veramente pericoloso per me, per lui, e per Valentino e Maverick che stavano facendo una curva veramente lenta e si sono visti arrivare due moto a 280 km/h".

La buona notizia però è che sta bene e che sarà della partita anche la settimana prossima: "E' stata una bella botta, ma stiamo tutti bene e questa è la cosa importante. E dovrei correre anche la settimana prossima".