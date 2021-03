Morbidelli: "Potrei correre anche a Doha con problemi alla moto"

La MotoGP 2021 è scattata domenica scorsa a Losail con il primo appuntamento del Mondiale, il GP del Qatar, e sempre nella stessa pista si terrà la seconda gara stagionale prevista per questo weekend. Per il team Yamaha SRT Petronas dovrà essere un'occasione per riscattare le deludenti prestazioni fornite, ma, sebbene il potenziale sia presente, questo potrebbe non essere sfruttato.

Franco Morbidelli, vice campione 2020 di MotoGP, è stato frenato sin da subito nel GP del Qatar da un guasto al sistema holeshot, che ha scaricato l'ammortizzatore della sua M1 rendendola difficilmente guidabile al ritmo che invece avrebbe permesso all'italiano di essere tra i protagonisti della gara.

Sulla carta questo bis a Losail dovrebbe rappresentare l'occasione del riscatto, ma potrebbe addirittura essere il prosieguo dello sfortunato weekend d'apertura di questo Mondiale. Sembra infatti che il guasto all'holeshot non sia così banale.

Lo stesso Franco Morbidelli, alla vigilia del weekend che ospita il GP di Doha, ha affermato che potrebbe trovarsi a correre nelle medesime condizioni di domenica scorsa.

"Sarà un fine settimana difficile. Abbiamo visto dopo i test pre-stagionali e dopo la prima gara che c'è qualcosa che non va nel nostro pacchetto. Ci sono momenti della giornata che funziona bene, abbiamo avuto una buona velocità nel pomeriggio, prima del tramonto".

"Dobbiamo analizzare i dati del fine settimana scorso e cercare di capire cosa sia successo. Spero che il problema possa essere risolto in questo fine settimana. Vedremo cosa accadrà. Se non riusciremo a risolverlo, sarà un weekend in cui dovremo limitare i danni, dove cercheremo di difenderci e portare a casa più punti che potremo", ha concluso Morbidelli.